幫男同事牽線小姑遭打槍…她疑「40歲公務員很差？」 網見1細節噴爆

一名女網友透露，她在公部門任職，而40多歲的男同事因為想脫單，積極請大家幫忙牽線，因此她介紹28歲、擔任國營職員的小姑，怎料小姑勃然大怒，認為原PO是在侮辱她。貼文曝光後，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，部門裡的男同事40幾歲，非常積極想脫離單身、邁向婚姻，請大家幫他介紹女生，因此她想到28歲的小姑目前也單身，加上是國營職員，職業不會相差太遠，就問了小姑的想法。

沒想到小姑勃然大怒，認為原PO在侮辱自己，因為兩人平時沒有聯絡，難得一次交談竟是介紹中年男子給她當對象。小姑表示，她不是醜女、胖子、單親媽媽，且國營薪水也賺得比公務員多，為何要介紹樣樣不如她的男人。小姑更嗆原PO：「那是妳同事欸，妳自己都不選的老男人，憑什麼介紹給我啊？妳跟我哥也沒有相差十幾歲啊，己所不欲勿施於人，懂不懂？」

最後小姑還跑去跟原PO老公告狀，結果老公聽完也很生氣，覺得男同事配不上他妹妹，把原PO臭罵一頓。原PO委屈說道：「我只是想看看能不能促成一樁姻緣而已，沒想到我同事被他們嫌成這樣，40幾歲的男公務員真的很爛嗎？」

對此，多數網友不挺原PO，「條件優不優，妳跟小姑角色對調不就知道了嗎？問這什麼白蓮花問題」、「重點是妳跟小姑平常不熟，聯絡她就要介紹老男人，誰爽？而且還是薪水比她少的」、「主要妳們不熟，介紹前妳沒跟先生商量也挺奇怪的」、「28歲獨立自主的年輕女性條件很好，不婚也無所謂，為何要去跟一個只知道他急著脫單的大叔相親，自以為是又噁心的大嫂」。

不過也有人認為，「介紹又沒有說一定要成，好心卻被爆嗆，我覺得原PO滿倒霉」、「這完全是個案認定耶，假設男方是個40歲但保養很好看不出年紀，然後主管級，有車、房的公務員（最好還不用跟父母住），又有在經營被動收入，個性也很好，好像還可以考慮看看吧」。