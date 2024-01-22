快訊

NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

入冬最強寒潮爆發...馬祖氣象站降雨夾冰霰 20秒影片曝光

匯市爆量強升！午盤前夕一度豬羊變色震驚市場 匯銀主管：老大突然出手了

不想傷和氣…伴侶煮飯「很難吃」怎辦？ 網兩派論戰：乖乖閉嘴吃掉

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，如果女朋友或老婆用心煮的菜不好吃，要怎麼表達才能不傷和氣，吸引許多鄉民留言分享想法。示意圖／ingimage
網友好奇，如果女朋友或老婆用心煮的菜不好吃，要怎麼表達才能不傷和氣，吸引許多鄉民留言分享想法。示意圖／ingimage

近日，直播主Toyz因嫌棄網紅超哥經營的餐廳，在直播中大肆批評「醋飯難吃」而遭到痛毆。就有網友在PTT表示，如果女朋友或老婆用心煮的菜不好吃，要怎麼表達才能不傷和氣，吸引許多鄉民留言分享想法。

Toyz遭超哥毆打的畫面不斷在網上流傳，引發不少人關注。對此，原PO以「女朋友或老婆煮的飯很難吃要怎麼表達？」為題發文稱，現在有很多人討論要如何說明一道料理不好吃，但若是女朋友或老婆用心做一桌菜、愛心便當，真的很難吃的話，「要怎麼表達才能不傷和氣呢？」

貼文底下，有一票網友分享方法，「想辦法改變自己的味覺」、「自己默默假裝吃飽了，然後再到外面吃」、「我不捨得妳這麼辛苦，下次別煮了，我們去外面吃」、「好無聊喔，一起去上廚藝課吧」、「一定這鍋壞了，絕對不是老婆的飯難吃」。

有部分網友認為要誠實告知對方，「誠實回答，你以為另一半不會自己吃嗎？」、「連真實想法都不能說出口的，不懂還在一起折磨彼此幹嘛」、「講實話」、「感謝她的心意，但難吃要誠實並詳細解釋，要不然你以後都要繼續吃同樣的東西」。

但也有網友建議不要說，乖乖將食物吃掉就好，「不要評論好吃與否，體諒她的辛苦就好」、「不想變成自己煮的話，就乖乖閉嘴吃掉」、「吃習慣就好，煮久了廚藝也會變好」、「不要一口氣全部批評，這樣久了就習慣了」。

PTT 老婆

延伸閱讀

熊大玩偶被硬塞回收箱...「無助凝視表情」引3萬人求收留 最後結局超暖心

高雄首間UNIQLO跟無印良品掰了！ 在地人崩潰：以後要逛什麼

想玩！破萬人找王世堅「交換禮物」 網嗨喊：全台最會送禮的人

Toyz嫌醋飯難吃遭痛毆 網曝「超哥早撂這句」：有警告意味

相關新聞

交往1年從不帶錢出門！ 男友慘變ATM崩潰：吃什麼都好盤

不少情侶交往後，在金錢方面會達成默契，如吃飯AA制，或是互請一餐，藉此你來我往、達到平衡，雙方不易因金錢問題而起衝突，心裡也較為舒坦。不過日前一名男網友發文抱怨，女友出門都不帶錢，小至飲料、大至三餐等都是他在出錢，交往一年多來都是如此，長期背負雙人份的金錢開銷也讓原PO壓力山大。

不想傷和氣…伴侶煮飯「很難吃」怎辦？ 網兩派論戰：乖乖閉嘴吃掉

Toyz遭超哥毆打的畫面不斷在網上流傳，引發不少人關注。對此，原PO以「女朋友或老婆煮的飯很難吃要怎麼表達？」為題發文稱，現在有很多人討論要如何表達一道料理不好吃，但若是女朋友或老婆用心做一桌菜、愛心便當，真的很難吃的話，「要怎麼表達才能不傷和氣呢？」

她住男友家被當「付錢工具人」 網搖頭：看清現實快止損

有些人與另一半穩定交往後，婚前會先和對方一起住，或住進對方家裡。一名女網友分享她在男友家住的經驗，抱怨自己平時把男友家人當自己家人對待，他們卻只把她當工具人，讓她無奈勸眾人「沒結婚就不要住到人家家裡」，引發討論。

用交友軟體心好累！ 她喊「這1款男生」不要選：99%是詐騙

現今有許多人會透過交友軟體，找到心儀的對象。不過，有女網友以「用交友軟體用到心好累」為題發文，統整出3點使用心得，更點名「這1款男生」幾乎都是詐騙，她也不禁感嘆「我要戒交友軟體了」。

她剛「卸貨」…丈夫到月子中心陪伴 婆婆來電罵：幹嘛待那裡

生產後馬上面對殘酷的婆媳關係，太令人心累。一名媳婦抱怨，「卸貨」後婆婆一直阻止兒子待在醫院和月子中心陪她，無情的對待讓她始終難以忘懷，也引起許多過來人共鳴：生小孩真的可以看清一切。

貿然開放代孕 民團憂：增婦女死亡風險

「台灣不應該把女性當作代孕工具，只要投入金錢就能得到嬰兒！」台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛22日於記者會指出，台灣孕婦平均死亡率較日、英高出四倍，不應貿然開放代孕。台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍也指出，代孕容易變成對弱勢婦女的剝削，盼政府暫緩代理孕母的修法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。