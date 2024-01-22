不想傷和氣…伴侶煮飯「很難吃」怎辦？ 網兩派論戰：乖乖閉嘴吃掉

近日，直播主Toyz因嫌棄網紅超哥經營的餐廳，在直播中大肆批評「醋飯難吃」而遭到痛毆。就有網友在PTT表示，如果女朋友或老婆用心煮的菜不好吃，要怎麼表達才能不傷和氣，吸引許多鄉民留言分享想法。

Toyz遭超哥毆打的畫面不斷在網上流傳，引發不少人關注。對此，原PO以「女朋友或老婆煮的飯很難吃要怎麼表達？」為題發文稱，現在有很多人討論要如何說明一道料理不好吃，但若是女朋友或老婆用心做一桌菜、愛心便當，真的很難吃的話，「要怎麼表達才能不傷和氣呢？」

貼文底下，有一票網友分享方法，「想辦法改變自己的味覺」、「自己默默假裝吃飽了，然後再到外面吃」、「我不捨得妳這麼辛苦，下次別煮了，我們去外面吃」、「好無聊喔，一起去上廚藝課吧」、「一定這鍋壞了，絕對不是老婆的飯難吃」。

有部分網友認為要誠實告知對方，「誠實回答，你以為另一半不會自己吃嗎？」、「連真實想法都不能說出口的，不懂還在一起折磨彼此幹嘛」、「講實話」、「感謝她的心意，但難吃要誠實並詳細解釋，要不然你以後都要繼續吃同樣的東西」。

但也有網友建議不要說，乖乖將食物吃掉就好，「不要評論好吃與否，體諒她的辛苦就好」、「不想變成自己煮的話，就乖乖閉嘴吃掉」、「吃習慣就好，煮久了廚藝也會變好」、「不要一口氣全部批評，這樣久了就習慣了」。