她住男友家被當「付錢工具人」 網搖頭：看清現實快止損

有些人與另一半穩定交往後，婚前會先和對方一起住，或住進對方家裡。一名女網友分享她在男友家住的經驗，抱怨自己平時把男友家人當自己家人對待，他們卻只把她當工具人，讓她無奈勸眾人「沒結婚就不要住到人家家裡」，引發討論。

原PO在Dcard發文表示，她跟男友交往快一年，在男友家人同意及邀請之下，後期幾乎住在男友家，和他爸媽、弟弟妹妹、堂哥一家人住在一起。她提到，平時男友會請她幫家人買便當，好幾次原PO也會直接幫他們一起買，但平常男友家人煮東西吃或買東西，卻永遠不會有她的份，也不會邀請她，讓原PO心裡很不是滋味，「我把我男友的家人當我自己的家人一樣對待，但他們只覺得我是個外人」。

除了吃的方面，有次男友爸說浴室洗澡盆破掉，叫原PO去買新的，平常有要幫忙的也都會拜託原PO，卻從來沒給過錢，「他爸甚至誇張到跟我借錢」。還有一次，男友家人邀請原PO一起出門吃飯，結果到餐廳點完菜要結帳時，全家竟然沒有一個人帶錢，整桌由她買單，後來回家男友才連同家人的飯錢一起還她。

原PO補充，她常常會去好市多買東西給男友吃，每次冰在冰箱，男友家人都會問能不能吃，「甚至他堂哥還到我們的冰箱偷吃我們的東西，誇張到全部吃掉，飲料也是一瓶一瓶的偷拿，那都是我花錢買的，他家人吃的喝的理所當然」。原PO無奈感嘆，「住在另一半家裡的女生，真的沒有必要照顧另一半的家人，也不需要那麼委屈，只能說我男友的家人真的不予置評，以後就算結婚也要搬出去絕對不會住在公婆家」。

文章引發網友熱烈討論，「他家人搞不好真的只是在利用妳而已」、「不管有沒有結婚，都不要住別人家，尤其是妳男友這種家裡住一大堆人的家庭」、「男友滿爛欸，不會幫忙協調」、「妳愛屋及烏的把男友家人當家人，但是男友家人卻沒有這樣對待妳，這感受真的很不好」、「遇人不淑，看清現實趕快止損，男友這種家庭真的不ok」、「男友家庭複雜、斤斤計較，男友爸又會借錢，還是分手吧」、「人家只是客氣說說，結果妳真的住進去」。