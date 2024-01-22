她剛「卸貨」…丈夫到月子中心陪伴 婆婆來電罵：幹嘛待那裡

生產後馬上面對殘酷的婆媳關係，太令人心累。一名媳婦抱怨，「卸貨」後婆婆一直阻止兒子待在醫院和月子中心陪她，無情的對待讓她始終難以忘懷，也引起許多過來人共鳴：生小孩真的可以看清一切。

這名媳婦在「Dcard」發文寫道，她剛生小孩還不到1天時，婆婆來病房探望，但待不到3分鐘就一直勸兒子回家，還問發文者：「這裡這麼多醫護人員，妳自己待在這也可以吧？」更離譜的是，她轉到月子中心後，丈夫還接到婆婆打來電話破口大罵：「你到底一直待在那裡幹嘛？」即使已過了一段時間，這件事仍讓她難以忘卻。

她接著提到婆婆會私底下跟兒子打悲情牌，例如說「我都把你老婆當成親生女兒看待」、「我這個婆婆真的有那麼不好嗎？」、「帶小孩真的很辛苦，我真的很想幫忙你們帶」（事實上從未請她幫忙）、「你老婆到現在都還沒有叫過我『媽媽』」等。

而她丈夫只要聽到這些，就會幫他媽媽說些好話，試圖緩解婆媳間的緊繃關係，讓發文者不禁搖頭：「什麼都沒做莫名其妙被這樣對待，還要被扣一頂帽子。」

此文吸引許多有過類似經歷的網友心有戚戚焉，「結婚時沒看到的，生小孩就會看的一清二楚」、「我要生的時候病房只能有一位照顧者，他們也硬要來露面一下，然後公婆一直參觀病房，我打催生在陣痛，還一直問我幹嘛臉臭不講話」、「當初老公跟我一起住月中，還問說為什麼要一起住，叫他回家睡覺才能睡得比較好」、「如果真的把你當女兒，會叫你一個人自己待在醫院嗎？這婆婆真的很糟糕」、「我生第一胎打催生藥下去，我婆婆還叫我老公送她回家」。

也有網友建議，「直接冷處理就好，保持禮貌和冷淡」、「你老公蠻好的，但可以建議他不用想緩解關係了，不要說話」。還有人勸發文者千萬別跟公婆住，她則表明「從來都沒有一起住過，未來也不可能」。