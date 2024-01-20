疑優質未婚夫出軌弟媳！準人妻無證據仍分手 10年後得悉驚人結果

現實往往比「八點檔」劇情更荒誕！台灣1名女子經人介紹認識1名電腦工程師，對方不煙不酒，而且性格隨和，如此優質卻一直單身，令女子心生懷疑，但雙方仍一拍即合，甚至準備舉行婚宴。惟女子卻開始發現未婚夫出軌的蛛絲馬跡，更在他的房間棉被底下見到其同住弟媳的衣服，房間浴室亦有女性用洗面乳和化妝品，準人妻雖然沒有其他證據，但單憑自己的女性直覺就認定事情不簡單，因而決定分手，最後與另1名男子結婚生子。10年後，女子輾轉得知前未婚夫果然娶了其弟媳，印證了當日自己的直覺準確。網友知悉事件後大讚「的確很有勇氣！」、「非常果斷」、「他們上輩子的緣分」。

原PO在「匿名公社」表示，10年前自己32歲，經母親朋友介紹認識1名35歲男子，對方任職電腦工程師，「不煙不酒個性非常好」，雙方同樣以結婚為前提交往，原PO甚至懷疑「這麼好的男生怎麼會到35歲還單身？」。

交往半年後，2人決定結婚，當時原PO拜訪對方父母，是第1次前往對方住所，未來老爺奶奶表現客氣，家境不錯，而未婚夫的胞弟在台北工作，並非經常回來，所以弟媳和他們同住，並照顧2名小朋友。當時原PO進入未婚夫的房間，發現有小朋友的尿片和玩具，未婚夫解釋是小朋友經常入房玩耍，原PO當時未亦沒懷疑。

後來由於討論訂婚結婚事宜，所以原PO經常前往未婚夫住所，竟然在其房間棉被底下看見女生衣服，風格絕對並非未來奶奶，未婚夫解釋弟媳有時入房收拾房間，可能不小心將衣服掉在房內，未來奶奶解釋長子和弟媳以前是同班同學，「從以前就很有話聊，常常去房間跟他聊天也沒甚麼」，這種解釋卻令到原PO更加覺得有問題，至訂婚前2周，原PO就在男方的房間浴室發現女性用洗面乳和化妝品。

原PO根據女性直覺果斷翻臉，無論男方如何解釋，她堅決拒絕溝通，取消訂婚婚宴餐廳和婚紗拍攝。原PO父母都叫女兒切勿衝動，但她寧願損失餐廳和婚紗拍攝費用，也不願意賭上自己的婚姻。分手後原PO再次透過相親認識另1名男子，最終共偕連理，現時有2名孩子。

10年後，當日介紹前未婚夫的阿姨最近前往原PO住處用膳聊天，她才知道前未婚夫「竟然真的娶了他的弟媳」，聽說弟媳先懷孕生了孩子，過了數年後，胞弟才願意離婚。換言之，原PO當日的懷疑極大機會是正確無誤，「真佩服自己的勇氣」，提醒女生如果婚姻不幸，「都能勇敢一點，幸福要靠自己去爭取」。

網友紛紛大讚原PO「的確很有勇氣！」、「非常果斷」，亦有人笑言「他們上輩子的緣分」，但有網友批評「10年前的前陳往事了，還管人家媽媽嫁給誰！」，甚至懷疑事件真偽。

（匿名公社）

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文章授權轉載自《香港01》