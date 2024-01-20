交往1年從不帶錢出門！ 男友慘變ATM崩潰：吃什麼都好盤

不少情侶交往後，在金錢方面會達成默契，如吃飯AA制，或是互請一餐，保持有來有往取得平衡，雙方不易因金錢問題而起衝突，心裡也較為舒坦。不過日前一名男網友發文抱怨，女友出門都不帶錢，小至飲料、大至三餐等都是他在出錢，交往一年多來都是如此，長期背負雙人份的金錢開銷也讓原PO壓力山大。

原PO在FB社團「靠北女友my girl」上發文，他分享自己跟女友皆有穩定工作，但交往至今一年了，女友卻從不帶錢出門，吃喝都要原PO出錢，「吃什麼都要兩倍的價格，到後來我真的覺得吃什麼都好盤」。原PO也點出，不是一定要AA制，只是至少能互相請客，而不是身上沒有任何錢就等著原PO付錢。

原PO更表示，「我一直都稍微跟她提到，希望她可以帶錢包在身上」，不過女友卻毫無改進，甚至連女友的爸媽也看不下去，問她為什麼不帶錢包，但女友一樣不回應，讓原PO很是無奈，實在已經跟女友提過多次皆無果，不知道該如何與她溝通。

貼文一出，網友紛紛勸原PO，「價值觀不同，還是早點結束」、「這樣你還有辦法可以維持一年，下一位會更好」、「如果什麼都要另一半付出而沒有互相，這感情真的很快就會倒的」、「互相是一種尊重」、「這樣能撐一年？三個月就該停損了」、「溝通無效，下車趁早」、「只要你開始出門不帶錢，你們之間就會結束了」、「只有愛你的女生，才會懂得體貼你」。