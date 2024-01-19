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人妻過年紅包只給娘家「很奇怪嗎？」 眾人齊聲：很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻過年時只給自己家長輩紅包，婆婆那邊則由老公負責，但這樣的做法卻讓朋友覺得很奇怪。示意圖／Ingimage
一名人妻過年時只給自己家長輩紅包，婆婆那邊則由老公負責，但這樣的做法卻讓朋友覺得很奇怪。示意圖／Ingimage

過年給紅包是華人的傳統習俗，不論是給晚輩或長輩，都代表著不同意涵。不過有一名人妻就在臉書上發文詢問，過年沒有給婆婆紅包會很奇怪嗎？過來人認為只要夫妻雙方說好就好，沒有絕對標準。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」開頭就問大家「過年會發給婆婆紅包嗎？」她說自己只包給媽媽和爺爺，婆婆那邊則由老公處理，但這樣的情況卻讓身邊的朋友覺得很奇怪，而原PO也疑惑「我的娘家那邊我自己負責，婆家那邊男的負責應該不過份吧？」

多數人都認為這樣的方式很正常，「為什麼要包給婆婆？妳幫他帶兒子餒！沒叫她包給你們就要偷笑了」、「哪裡奇怪了，本來就是自家的自己去處理呀」、「妳朋友才奇怪，多嘴什麼，各自包我覺得很正常，我也這樣」、「各自包各自父母很正常啊，每一年都這樣要讓自己習慣」、「我們家一開始就說好，老公那邊所有的親戚他負責，我這邊的我負責，但對外都會說是夫妻一起包的紅包」。

還有網友分享自家習慣，「說好了就可以，這沒有統一標準答案」、「老公自己包給婆婆，但老公會包給我爸媽（因為我爸媽幫我們顧小孩）」、「娘家、婆家、我這個太座，都是我先生處理」、「我家都是我先生負責包給婆婆和我媽媽，他還會包個小紅包給我」、「我們都用夫妻名義合包給雙方長輩」、「我們也是各自包，但是是妻子給婆家，丈夫給娘家，統一金額」、「我家都是我負責，甚至我還會包紅包給老公，因為老公錢都在我這，他是領零用錢過生活的」。

紅包 婆婆

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