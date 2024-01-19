無事獻殷勤！婆婆好心下麵給大家吃 吃飽見「食材來源」臉全垮了

一名人妻抱怨，婆婆某天來店裡煮一大鍋麵給他們及員工吃，怎料當大家吃飽後，一聽食材的「來源」，臉色瞬間垮下來。日後，只要是婆婆拿來的東西，不管煮的再香，看起來再美味，員工們都不敢動一口。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」指出，婆婆每次來店裡，看到員工在吃東西都會唸，卻從來不跟大家一起吃，但會站在旁邊擺著臭臉一直看，導致大家壓力都很大。不過，每天婆婆到居然拿了一袋菜來店裡，接著煮了一鍋麵出來請大家吃，甚至還親自盛碗到員工們面前，吃完一碗再幫忙續碗，就這樣把一大鍋吃完了。

原po表示，由於當下她覺得婆婆無事獻殷勤很奇怪，因此決定不吃，果然等到大家都吃飽了，婆婆才坦承菜是她早上騎車時，發現前方的機車腳踏板上有一袋菜快掉下來，她便一路尾隨，直到等到菜掉在地上，趕快停車撿來的，且麵條也是別人好幾年前送的，趁著這個機會煮麵給大家吃。

員工們聽完超傻眼，婆婆還解釋，「我是好心耶，我如果沒把菜撿起來，這一袋菜早就被後面的車子給輾爛了，就算拿回去也沒辦法煮」，「我不撿還是會有別人撿啊！既然自己怕丟掉東西，那就要保管好，不要掉東西呀，有本事自己把東西弄丟了，就不要怪別人撿到」，「而且這個東西我又不是自己吃，你們剛剛大家每個人都有吃啊！我撿到這一袋菜，還不是通通都進了你們的肚子」。

原po老公聽完急忙把婆婆趕回家，要她別再亂講話，怎料婆婆還把氣出在媳婦身上，嗆說「不要一天到晚只會花錢，還要我幫妳省錢煮飯給大家吃」。人妻也不甘示弱回擊，「我花我自己的錢，買我想要吃的東西，我沒花你兒子的錢，而且我可沒叫你煮飯喔」。

最後婆婆本來欲言又止，但看到兒子不高興的臉後，就自己生氣地跑走了。此後，只要是婆婆拿來的東西，不管煮的再香、看起來再美味，員工們都不敢動一口。

文章曝光，網友們紛紛表示，「看完已經找不到任何形容詞可以說了」、「你婆婆真的是奇葩，想求認同感，偏偏被她兒子趕」、「真的是沒事獻殷勤，非奸即盜，菜撿來的，根本故意跟著人家」、「還想說什麼時候變好心了，原來是撿人家掉地上的啊」、「老闆的臉，都被老闆媽丟光了」。