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在女友面前可以替異性朋友夾菜嗎？網掀兩派立場：很白目

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇詢問「可以幫另一半以外的異性夾菜嗎」，引發網友兩派立場。示意圖/ingimage
一名網友好奇詢問「可以幫另一半以外的異性夾菜嗎」，引發網友兩派立場。示意圖/ingimage

近日有女子不滿男友替其他女生夾菜，半夜在街頭大聲咆哮，雙方互不相讓鬧上新聞。對此，一名網友認為，如果只是一般好友，互相幫忙夾菜並不嚴重，還能讓友情升溫，好奇詢問「在女友面前幫異性好友夾菜，真的很不妥嗎？」引發網友兩派看法。

原PO在PTT發文表示，有時一群朋友一起吃飯，桌子太大，有些女生會夾不到菜，這時如果幫女友夾菜之外，也幫隔壁女性好友夾菜，「如果是女友的好閨密，互相幫忙也能讓友情加溫」，又不是剝蝦、鰻魚挑刺之類親密的行為，「夾個菜真的很不妥嗎？」

文章引發網友熱烈討論，許多人紛紛表示，「當然不行啊」、「超白目」、「為什麼要跟女友的閨蜜感情加溫，想幹嘛」、「整桌都幫忙夾就沒話說，只幫一個女的夾就有問題」、「為什麼成年人還要幫忙夾菜」、「成年人都會想辦法夾到吧」、「又不是小孩需要大人照顧」、「我自己是不吃別人夾給我的菜的啦，別人男友幫我夾菜更是莫名其妙」。

但也有人認為沒關係，「OK啊，有什麼問題嗎」、「都是朋友沒差」、「順手之勞覺得還好，要看有沒有其他互動吧」。有網友建議，若有人夾不到菜，可以移動菜盤，讓對方方便自行拿取就好，「你該做的是把那道菜拿過來給那女生夾」、「可以把菜移到她面前，但是不要特地幫她夾」。

PTT 兩性關係

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