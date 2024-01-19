婆婆哭訴媳婦都不回來過年 還要兒子一起回娘家「否則離婚」

婚姻是門學問，有惡婆婆也有惡媳婦，一名網友抱怨，她的兒子結婚三年，媳婦都不願意到婆家過年圍爐，甚至到了第三年，還要求兒子跟她一起回娘家過年，不去就要離婚，除此之外，兒子還得每月給媳婦娘家6萬元，不給又要離婚，她無奈的說，「為什麼我們這麼真心對待媳婦，媳婦會這樣？」

一名網友在臉書粉專「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的兒子結婚三年，第一年過年媳婦告知要在娘家圍爐，她表示尊重。第二年孫子出生了，媳婦還是要帶著孫子在娘家過年，她雖然內心有點失落，但還是接受。第三年媳婦甚至要求兒子一起待在娘家過年，還威脅不去就離婚。

她表示，兒子長期在國外工作，媳婦陪同且在家顧小孩，同時也有請保母協助，過去兩年媳婦過年回台都直接回娘家，過年後才來婆家拜訪，隔天回程。她也表示尊重，還跟兒子說「沒關係，媳婦住國外她的媽媽也很想要孩子的陪伴」。

該網友表示，兒子說，媳婦每月要寄六萬元回家，因為負擔太大，兒子跟媳婦討論可否少一點，媳婦又威脅離婚，讓兒子很痛苦，決定今年辦理離婚手續。她無奈表示，「我很難過，每天看這邊的文章，都是婆婆不好，媳婦很可憐，為什麼我們這麼真心對待媳婦，媳婦會這樣？」

其他人則留言「最討厭那種動不動就把離婚掛嘴邊的人」、「你就想開點，當作是消費，現在一個月六萬消費不起了，就結束就好，聽起來很像扶弟魔的感覺，早斷早好」、「兒子的婚姻是他自己的課題，父母只需要理解並支持他的決定就好了」、「我不能安慰妳說：下一個會更好，但是這是妳兒子的選擇，不是妳選的，相處好不好，是妳兒子自己人生要去承擔，父母只是旁觀者」。