快訊

最強寒流來襲！陽明山下周若下雪可自行停班課？北市教育局給答案

婆婆哭訴媳婦都不回來過年 還要兒子一起回娘家「否則離婚」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨媳婦不斷威脅兒子要離婚。圖為婆媳關係示意圖。圖片來源/ingimage
網友抱怨媳婦不斷威脅兒子要離婚。圖為婆媳關係示意圖。圖片來源/ingimage

婚姻是門學問，有惡婆婆也有惡媳婦，一名網友抱怨，她的兒子結婚三年，媳婦都不願意到婆家過年圍爐，甚至到了第三年，還要求兒子跟她一起回娘家過年，不去就要離婚，除此之外，兒子還得每月給媳婦娘家6萬元，不給又要離婚，她無奈的說，「為什麼我們這麼真心對待媳婦，媳婦會這樣？」

一名網友在臉書粉專「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的兒子結婚三年，第一年過年媳婦告知要在娘家圍爐，她表示尊重。第二年孫子出生了，媳婦還是要帶著孫子在娘家過年，她雖然內心有點失落，但還是接受。第三年媳婦甚至要求兒子一起待在娘家過年，還威脅不去就離婚。

她表示，兒子長期在國外工作，媳婦陪同且在家顧小孩，同時也有請保母協助，過去兩年媳婦過年回台都直接回娘家，過年後才來婆家拜訪，隔天回程。她也表示尊重，還跟兒子說「沒關係，媳婦住國外她的媽媽也很想要孩子的陪伴」。

該網友表示，兒子說，媳婦每月要寄六萬元回家，因為負擔太大，兒子跟媳婦討論可否少一點，媳婦又威脅離婚，讓兒子很痛苦，決定今年辦理離婚手續。她無奈表示，「我很難過，每天看這邊的文章，都是婆婆不好，媳婦很可憐，為什麼我們這麼真心對待媳婦，媳婦會這樣？」

其他人則留言「最討厭那種動不動就把離婚掛嘴邊的人」、「你就想開點，當作是消費，現在一個月六萬消費不起了，就結束就好，聽起來很像扶弟魔的感覺，早斷早好」、「兒子的婚姻是他自己的課題，父母只需要理解並支持他的決定就好了」、「我不能安慰妳說：下一個會更好，但是這是妳兒子的選擇，不是妳選的，相處好不好，是妳兒子自己人生要去承擔，父母只是旁觀者」。

媳婦 娘家 離婚 婆婆 婚姻

延伸閱讀

送罹癌親戚「一箱雞精」補身體？網友狂勸先做這事：病友狀況不同

房價漲代表經濟好「為何有人討厭？」 他神邏輯遭網嘲：根本追不上

窮人有哪些特徵？ 網秒曝1習慣：長大還改不掉

他為年薪多10萬元想換部門四班三輪制 網勸：不如下班去跑uber

相關新聞

人妻過年紅包只給娘家「很奇怪嗎？」 眾人齊聲：很正常

過年給紅包是華人的傳統習俗，不論是給晚輩或長輩，都代表著不同意涵。不過有一名人妻就在臉書上發文詢問，過年沒有給婆婆紅包會很奇怪嗎？過來人認為只要夫妻雙方說好就好，沒有絕對標準。

婆婆哭訴媳婦都不回來過年 還要兒子一起回娘家「否則離婚」

婚姻是門學問，有惡婆婆也有惡媳婦，一名網友抱怨，她的兒子結婚三年，媳婦都不願意到婆家過年圍爐，甚至到了第三年，還要求兒子跟她一起回娘家過年，不去就要離婚，除此之外，兒子還得每月給媳婦娘家6萬元，不給又要離婚，她無奈的說，「為什麼我們這麼真心對待媳婦，媳婦會這樣？」

無事獻殷勤！婆婆好心下麵給大家吃 吃飽見「食材來源」臉全垮了

一名人妻抱怨，婆婆某天來店裡煮一大鍋麵給他們及員工吃，怎料當大家吃飽後，一聽食材的「來源」，臉色瞬間垮下來...

在女友面前可以替異性朋友夾菜嗎？網掀兩派立場：很白目

近日有女子不滿男友替其他女生夾菜，半夜在街頭大聲咆哮，雙方互不相讓鬧上新聞。對此，一名網友認為，如果只是一般好友，互相幫忙夾菜並不嚴重，還能讓友情升溫，好奇詢問「在女友面前幫異性好友夾菜，真的很不妥嗎？」引發網友兩派看法。

她接婆婆同住小姑吵著也要房間 眾人急勸：請神容易送神難

多數人買房子都會選擇2到3房，除了主臥以外，其他通常都是做為書房、客房、小孩房或孝親房。有位人妻透露新房子是爸媽送給她的，家中有4間房間，其中一間就當作是孝親房給婆婆使用，但小姑知道後卻吵著也要一間，讓這名人妻很傷腦筋。

敢生小孩嗎？同間房3年後「暴漲550萬」 公務員情侶嘆：怎麼生

台灣房價持續飆漲，未來有更多年輕世代買不起房，一名網友表示，他3年前看上1間3房的房子，當時售價7百萬，而最近再看就已經飆漲到1250萬，足足漲了550萬。原po表示，儘管他與女友收入穩定，但想到買房後要養育孩子的問題、怎麼維持生活水平，就相當頭痛，也忍不住問網友們「敢生小孩嗎？」，文章曝光引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。