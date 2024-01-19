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她接婆婆同住小姑吵著也要房間 眾人急勸：請神容易送神難

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的婆婆想要一起同住，小姑知道後也吵著要一起住，甚至還要自己有一間房間。 示意圖／ingimage
原PO的婆婆想要一起同住，小姑知道後也吵著要一起住，甚至還要自己有一間房間。 示意圖／ingimage

多數人買房子都會選擇2到3房，除了主臥以外，其他通常都是做為書房、客房、小孩房或孝親房。有位人妻透露新房子是爸媽送給她的，家中有4間房間，其中一間就當作是孝親房給婆婆使用，但小姑知道後卻吵著也要一間，讓這名人妻很傷腦筋。

這位人妻在Dcard表示，新房子是爸媽在她結婚前送的，是一間4房雙主臥的大樓，老公就負責繳一個月1萬2的大樓管理費。她說自己目前懷孕中，因此除了主臥房以外，其餘三間規劃為書房、未來小孩房、客房，不過因為公公過世了，婆婆不想自己一個人住，所以想要搬過去和原PO夫妻一起住。

她說公公留了不少錢給婆婆，所以一年大概有一半的時間，婆婆都和自己姐妹在各個國家飛來飛去旅遊，完全不需要他們夫妻倆的照顧，因此原PO才答應和婆婆同住，而房間的規劃也變成主臥、孝親房、書房、客房。原PO說因為主臥夠大，所以孩子出生後可以先一起睡，等小孩長大了，再將主臥室做成隔間。

只不過小姑知道後，也吵著要一間房。原PO說小姑是大學生且住宿舍，學校在外縣市，得知這件事後也說寒暑假要過去一起住，原PO老公打算讓媽媽和妹妹一起住，但小姑拒絕，還說「哥哥有付管理費，為什麼我不能有自己房間」，硬是要求把客房留給她，且不在家時其他人也不能使用客房。

原PO無奈地跟老公說，「小姑要來住就是和婆婆一間或她暫時住客房，客房有人要來的時候她還是必須去跟婆婆睡，再不然就是婆婆跟小姑一樣住老家不要搬來了」。

眾人一面倒地抨擊小姑的行為太誇張，「建議不要讓她住，連讓她跟婆婆一起都不要，請神容易送神難」、「不要留給她住呀，這是你們家耶…沒什麼好討論的吧」、「妳老公是有什麼問題，這種事都擋不下」、「千萬不要讓婆婆和小姑住進來，妳絕對會後悔」、「爸媽買房，給婆婆住已經夠奇葩還小姑，莫名其妙，妳爸媽不會不爽？」、「妳爸媽都沒住到，婆婆小姑是憑什麼要求這麼多？」、「小心將來交男朋友也把男朋友帶回來住，再久一點她+她老公+她的小孩，妳的房子就變成別人的家了」。

小姑 婆婆 媳婦

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