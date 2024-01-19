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習俗最重要？公公禁她初一回娘家 眾人歪樓：沒說除夕不行吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻想要初一先回娘家，沒想到公公以習俗為由禁止，讓她非常不滿。 示意圖／ingimage
一名人妻想要初一先回娘家，沒想到公公以習俗為由禁止，讓她非常不滿。 示意圖／ingimage

農曆春節是華人非常重要的節日，一些傳統習俗不因時代變遷而消失或改變，例如嫁出去的女兒會在初二回娘家。一名人妻就抱怨想在初一先回娘家過夜，沒想到被公公阻止，還說搬出習俗威嚇，讓她相當氣憤。

這名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，想要今年過年初一就先回娘家過夜一天，結果被公公強力阻攔，還說習俗上不可以，「初一什麼地方都能去，就是不能回娘家」，讓她聽了很傻眼。原PO說現在是民主自由的時代，自己卻不能選擇要跟誰過節，讓她忍不住抱怨公公「我娘家是有多不吉利，老古板，有夠討厭」。

公公的觀念也讓許多鄉民無法認同，「不吉利也是娘家的事情，娘家沒在意了，他在不行什麼」、「放屁，我整年都在娘家，只有過年回老公家鄉下，旺的很咧」、「以後如果我小孩出嫁隨時可回娘家，很多都可改變的，都什麼年代了」、「什麼都是習俗說，習俗有那麼重要嗎？都不能將心比心嗎？」、「初一不能回娘家是以前用來嚇媳婦的吧？就是要媳婦在家煮飯啦，現在時代不同了」、「留在婆家才會倒霉一整年」、「我已經好幾年都初一回娘家了，然後幾年前哥哥買了房，去年我跟先生也買了房，很吉利呀」。

還有人幫出主意，「習俗初一確定不能回娘家，所以妳還是除夕回娘家好了」、「當然是要帶著娘家爸媽出門玩，除夕玩到初三」、「回他：好的公公，那我除夕就回去」、「看妳敢不敢而已，初一不能回娘家住，那除夕一早就回去總可以吧，除夕回去直接住到初二，初三再去玩個3天2夜，整個過年都不在婆家多好，我跟我老公就是這樣」、「那妳初一不要回去，剩下的364天天天都回去，看他說什麼」。

娘家 除夕 農曆過年

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