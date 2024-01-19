獅子大開口！她在台積上班公婆指定過年紅包八萬八 未婚小姑也要一包

農曆新年將至，過年包紅包的這個習俗，已經是大家代表祝福的一種方式。一名女網友表示，婆婆在得知自己與老公的報稅狀況後，便獅子大開口的要求她包88,000的紅包給他們，更要求也給小姑包一個36,000的紅包，她憤恨表示「關我屁事！」

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己在台積電上班，薪水是丈夫的兩倍多。而婆婆得知了他們的報稅狀況後，便要求她準備88,000的過年紅包給公婆各一包。除此之外，因為家裡的小姑30歲未婚，所以也要包一個36,000的紅包給她。原PO聽到後表示「小姑30歲還單身，關我屁事啊！」

貼文曝光後引發網友一面倒的批評「不是⋯包給婆婆我可以理解，但沒有必要那麼多吧！再說，紅包是晚輩的心意，哪有人自己開口說金額的」、「她是獅子嗎？不然怎麼有本事開這麼大的口」、「現在的婆婆怎麼那麼喜歡說夢話」、「不要臉天下無敵」、「這是你的不對吧！，人鬼殊途，你把鬼話聽進去幹嘛」。

更是有不少網友表示，男女方過年各包各的會比較沒有爭議，也沒有必要包紅包給平輩，「婆家的紅包，妳先生解決，記得把價碼跟妳先生說。然後我會包大紅包給自己的父母，透露給婆家人知道，讓他們看得到吃不到」、「請男方自己負責自己家裡的紅包，女方負責女方家裡的紅包，這樣誰都不吃虧，自己家自己顧」、「幹嘛要包給公婆，像我和我老公，各包各的，紅包上寫兩個人的名字，而且我小叔小姑我都沒包，我都沒包給我弟了，為什麼要包給和我沒血緣關係的人」。