沒人接家業！她父母把工廠關掉轉行 婆婆怒：怎麼不給我兒子接

父母打拚一生的家產，多數都會留給子女們。但近日，卻有名人妻抱怨，娘家父母的工廠沒有女兒想接手，因此就關了。沒想到，婆婆得知後相當不悅，認為應該要由原po老公接手，因為以後她的家產都只會留給原po老公的哥哥。文章曝光後，網友們紛紛痛批婆婆「吃相有夠難看」。

該名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，由於父母年紀大了，女兒們又無意接手家裡開的公司，剛好遇到徵收，就直接把工廠收掉了，轉型當仲介。然而，婆婆得知此事後大發雷霆，表示原po父母應該要將工廠轉給她兒子接手，還說「反正以後都你們的啊」。

原po表示，婆婆先前就曾說過，自己之後的財產要留給大兒子，因此婆婆才會希望工廠能給原po老公接手，但如今已買掉，讓她擔憂「這樣我二兒子以後要怎麼辦？」。對此，原po不滿直呼，「我就問妳又沒讓妳兒子入贅，妳自己的財產怎麼處理我沒意見，但我娘家財產啥時輪到妳作主了？」。

文章曝光，瞬間引爆網友們怒火，「你可以說，她分不均就法院見」、「有些人就是無恥，想吃絕戶，吃相難看」、「恥度大開，真的很不要臉」、「跟妳先生說，他媽打算把全部財產給哥哥不給他」、「婆婆吃相未免也太難看，想錢想瘋了嗎？肖想到別人家的財產去了」。