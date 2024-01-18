存不到錢也要給孝親費？ 他不解「扶養到18歲是義務誒」引網論戰

不少人出社會後為了感謝父母的付出，都會給予孝親費。不過，有網友在Dcard上表示，法律規定父母扶養子女到18歲是義務，但如果自己都快存不到錢，為何還要給孝親費，引起討論。

原PO指出，近期看到許多人都有給孝親費讓他十分困惑，若有人認為孝親費是回饋爸媽從小的栽培，但「根據台灣法律，父母扶養子女到18歲是義務誒，跟我男生當兵這叫義務誒」。

原PO表示，18歲就可以工作，就算在念書也可以半工半讀，但如果已經因為通貨膨脹，存不了多少錢，為何還堅持給父母孝親費，不解提問「到底為什麼要有孝親費這種東西？」

貼文底下，部分網友認為當然要給孝親費，「如果住家裡又吃家裡，一個月5千不過分吧？」、「看家裡狀況吧，若是力所能及，還是給一點好」、「你爸媽養你不用錢喔！自己賺不到錢在那邊怨天尤人」、「父母如果從沒虧待你也對你很好，有賺了錢、在能力範圍內本就應該給父母～除非父母拒絕拿孝親費」。

但也有網友持不同想法，「你可以不給，反正國家沒規定，與其說是孝親費不如說是家庭和諧費」、「華人情緒勒索文化下的產物」、「薪水少還給孝親費，真的注定悲慘人生了」。

先前也有網友以「年輕時給孝親費是不是毀掉人生最快的方式？」為題討論，不少人指出，給不給孝親費應取決於成長環境，「孝親費我是自己給的心甘情願，學生時期家人的付出我看在眼裡」、「孝親費講求的就是『你對父母辛苦栽培自己的心意』」、「給不給孝親費、願不願意孝順，真的都是取決於父母怎麼對待小孩」。