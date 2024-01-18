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怎躲異性吃飯邀約？日本妹教回答妙招 「1食物」讓對方直接放棄

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本女網友表示，當異性詢問「喜歡吃什麼？」時，自己只要回答「軟糖」，便可順利避開對方的邀請。示意圖／ingimage
一名日本女網友表示，當異性詢問「喜歡吃什麼？」時，自己只要回答「軟糖」，便可順利避開對方的邀請。示意圖／ingimage

不少人在面對難纏的邀約時，總會不知道如何拒絕對方。對此，一名日本女網友分享妙招，當對方詢問「喜歡吃什麼？」時，自己只要回答「軟糖」，便可順利避開對方的邀請。貼文一出，不只日本網友大讚有趣，連台灣網友也被逗笑。

日本一名男網友先在X（原：Twitter）抱怨「女生們真的都沒有什麼興趣嗎？問誰都說周末是和朋友吃午餐或是咖啡廳聊天」，被該女網友看到後，她便轉發到自己的頁面，並分享自己的想法。原PO表示，若女性朋友被異性詢問「喜歡吃什麼」時，可以回答軟糖，就可以避開「那我們去OOO吧」的約會邀請，算是生活的小技巧之一。

貼文一出，許多日本網友紛紛大讚原PO的方法很有趣，「好棒的方法！」、「好有趣」、「這就是我以前問一個女孩最喜歡吃的食物時，她回答『黃瓜』的原因嗎？」、「結果被邀請去便利商店」。對此，臉書粉專「魚漿夫婦」也翻譯並分享該貼文，「不過我覺得這不只女生可以用，也是男生可以用的『軟』性拒絕技巧」。

不少台灣網友也幽默回覆，「回答吃臭豆腐是不是結束這回合？」、「直男隔天就送一盒過來」、「沒興趣的人我都說『怎麼了嗎？』、『要幹嘛？』」、「軟糖觀光工廠瞬間成為全國熱門景點」、「之後就會常常收到軟糖」、「回答三色豆就對了，對方會覺得妳是瘋子」。

X 日本 約會

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