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她每月給親媽5位數零用錢...婆婆得知嘆「妳媽真好」 一句神回被網讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦每個月給親媽3萬元零用錢，被婆婆得知後遭到嘲諷。圖為新台幣紙鈔。圖／路透社資料照
一名媳婦每個月給親媽3萬元零用錢，被婆婆得知後遭到嘲諷。圖為新台幣紙鈔。圖／路透社資料照

每個家庭會遇到的婆媳問題都不一樣，除了同住習慣、財產分配、教養兒孫等問題，婆媳之間也會因為金錢一事產生糾紛。一名女網友表示，她每個月都會給自己的媽媽匯3萬元零用錢，婆婆得知後相當忌妒，還酸「妳媽真好，都有3萬元」，但她用一句話反擊，一時之間讓婆婆無語，只能倉促結束話題。貼文曝光後引發討論，許多網友讚爆「聽這句話爽死了」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，之前她每個月私底下會給婆婆5000元零用錢，但對方表面接受，私底下卻是另外一個嘴臉，經常和別人說自己是壞媳婦，她聽到風聲相當生氣，就不給錢了。

最近婆婆意外得知，每個月女網友會給自己媽媽3萬元維持生活，當面向她抱怨「妳媽真好，都有3萬元」，女網友火大反擊表示，「妳兒女有6個，每人給你5000，妳也有3萬」，婆婆聽到一時語塞，想起媳婦也曾盡孝心給5000元，自己卻愛搭不理的過往，只能摸摸鼻子走了。

貼文曝光後引發討論，許多網友留言讚爆，「讚！支持妳」、「爽死了」、「妳人真好，還每月私下給5000，她這麼多兒女連一毛都沒給，反而妳還被她説壞話，這婆婆真的很不知感恩！」、「錢還堵不住她的嘴，就一毛都不用給，過年塞一顆橘子堵她的嘴」。

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