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女友送名牌外套！他秒掏7千元當回禮 友一眼見「端倪」結局超糗

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，女友買了一件名牌外套送他，卻被友人一眼揭穿「外套是假貨」，讓他相當無奈，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
網友透露，女友買了一件名牌外套送他，卻被友人一眼揭穿「外套是假貨」，讓他相當無奈，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

情侶間經常互送禮物以表達心意，不過有一名男網友在Dcard透露，今年跨年女友買了兩件「The North Face（北臉）」外套當作情侶裝，並表示一件外套打完折後6800元，感動的原PO立刻掏出7000元當互送禮，不料友人竟一眼看出「外套是假貨」，後續的發展更是神展開，讓他相當無奈。

原PO指出，女友在跨年時送了一件「The North Face（北臉）」外套，並強調自己也買了一件一模一樣的，可當作情侶裝。感動的他立刻詢問女友外套價錢，在對方表示「Outlet活動買的，打完折一件還要6800元」後，原PO還立刻掏出7000元當作是互相送禮。

然而，原PO將新外套穿出門後，在專櫃工作的友人卻一眼看出「外套是假貨」，並建議拿去櫃上退、換貨。他透露，好友後來看了女友傳來的收據跟標籤照片，突然發現疑點「標跟收據都沒問題，但收據怎麼只有一件的價錢？不是說買兩件嗎？」還開玩笑吐嘈「該不會她買專櫃自己穿，送假貨給你穿吧，哈哈」。

當下原PO立刻用手機檢查女友網購平台的帳號，竟真的在購物紀錄中看見同一件商品，甚至還留下評價「質感不錯，男友很喜歡」。他隨後截圖傳給女友，對方卻已讀不回，打電話也不接，待原PO回到租屋處後，便看見桌上擺著一張「抱歉」的紙條與現金5500元，讓他十分無奈「交往一週年，就這樣分了」。

貼文一出，不少網友都被原PO悲慘的經歷逗笑，「蠻好笑的，願封你為今年最好笑的笑話」、「還不如不要送，感覺超差」、「鈔票也驗一下」、「怎麼辦，超好笑， 就當作是今年花錢擋災」、「從一件假貨看清一個女人，值得啦」、「好爛喔，真的被抓包道歉就好了啊，斷崖式分手也太不負責任」。

Dcard 假貨 情侶

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