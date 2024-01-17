快訊

仁寶旺年會／萬元紅包人人爽領！許勝雄加碼撒上億現金 伍佰也直呼羨慕

上班到晚上9點觸法！遭檢舉雇童工 淡水老街鐵蛋名店獲緩起訴

晚間值勤突暈倒…台中51歲警官急送醫 手術搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婆婆向媳婦討紅包也順勢給小姑一份 她嗆：關我屁事

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友的婆婆說今年要給他們紅包，也順便給小姑一個，女網友說「老公的妹妹30歲還單身是關我屁事啊！」新台幣示意圖。聯合報系資料照
女網友的婆婆說今年要給他們紅包，也順便給小姑一個，女網友說「老公的妹妹30歲還單身是關我屁事啊！」新台幣示意圖。聯合報系資料照

再一個月就到了農曆年，除了家庭全員到齊圍爐吃團圓飯，小朋友除夕夜都可領到長輩給的紅包，當然不落俗套的是有工作的晚輩也會給長輩紅包，但不是每個家庭都有這項習俗。有一位女網友在PTT貼文抱怨說，婆婆說今年要給他們紅包，也順便給小姑一個，原PO說「老公的妹妹30歲還單身是關我屁事啊！」網友看完貼文直接回應說，「妳說到重點了，關妳屁事，反正都不要理會就對了」。

原PO文中表示，自己在台積電上班，老公在另一家x積電上班，而自己的薪水是老公2倍多，婆婆知道去年他們報稅狀況後，就希望原PO包給每個人紅包88000元，還要她也包36000元給老公的30歲的妹妹，讓原PO憤憤不平「老公的妹30歲還單身，是關我屁事啊！為什麼是我要給她36000元紅包？」

這則貼文引起網友們的熱議，紛紛留言回應表示，「為什麼要？」、「簡單，去換印尼盾包給她，10萬都沒問題！」、「什麼鬼？如果是我，感情好自然會主動包給小姑，但婆婆開口就變成強迫，我一毛都不包」，有網友旁敲側擊說，「是妳自己愛炫富的吧！那應該包18萬8千元」，也有同是台積電任職的人表示，「我也是台積電，我每年都會主動給我爸媽20萬元分紅，紅包另計。我老婆經常還會幫我加碼，送我爸媽出國旅遊」。

有人質疑老公為何不站出來，「老公人勒，這個不用妳出面處理吧」、「跟老公攤開說，要互相大家來互相」、「老公不坑聲，包個屁不要臉的婆婆」、「妳只要告訴他們『去跟妳兒子要，老娘要包給我親生父母』就好啦」，更有人提議「買刮刮樂、樂透包8張給她，有多少看她自己的命，30歲小姑比照辦理」。

紅包

相關新聞

女友送名牌外套！他秒掏7千元當回禮 友一眼見「端倪」結局超糗

情侶間經常互送禮物以表達心意，不過有一名男網友在Dcard透露，今年跨年女友買了兩件「The North Face（北臉）」外套當作情侶裝，並表示一件外套打完折後6800元，感動的原PO立刻掏出7000元當互送禮，不料友人竟一眼看出「外套是假貨」，後續的發展更是神展開，讓他相當無奈。

她每月給親媽5位數零用錢...婆婆得知嘆「妳媽真好」 一句神回被網讚爆

每個家庭會遇到的婆媳問題都不一樣，除了同住習慣、財產分配、教養兒孫等問題，婆媳之間也會因為金錢一事產生糾紛。一名女網友表示，她每個月都會給自己的媽媽匯3萬元零用錢，婆婆得知後相當忌妒，還酸「...

人妻邀妹到家聊天被婆婆嫌棄 「超扯理由」讓她傻眼：顛覆三觀

婆媳間經常觀念不同而產生衝突，有名人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，近日她邀請妹妹來家裡聊天後，婆婆竟私下警告「親戚不可以來家裡」，以免被附近鄰居說閒話，讓原PO超級傻眼。

她分手才知懷孕「該跟男友說嗎？」 網勸：別打擾他的生活

有一位女網友跟前男友分手2個月後，發現懷了他的小孩，她目前有一份不錯的工作，收入也滿豐厚，所以小孩生下來獨力扶養也沒問題，只是她考量是否有需要跟前男友知會一聲自己懷孕的事？

婆婆向媳婦討紅包也順勢給小姑一份 她嗆：關我屁事

再一個月就到了農曆年，除了家庭全員到齊圍爐吃團圓飯，小朋友除夕夜都可領到長輩給的紅包，當然不落俗套的是有工作的晚輩也會給長輩紅包，但不是每個家庭都有這項習俗。有一位女網友在PTT貼文抱怨說，婆婆說今年要給他們紅包，也順便給小姑一個，原PO說「老公的妹妹30歲還單身是關我屁事啊！」網友看完貼文直接回應說，「妳說到重點了，關妳屁事，反正都不要理會就對了」。

娘家是包租婆卻被「台北租屋族婆家」看不起 女怨：我家哪裡輸？

婆媳關係自古難以化解，日前有位女網友表示，男友媽媽對他們家一直有意見，不論是嫌棄登記日子太靠近過年，或者是不願意男友搬離女方家庭名下的房子，或是嫌棄女方「不是台北人，沒有門當戶對」，讓原PO崩潰表示「住在台北就這麼了不起？他爸媽都是租房子而已」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。