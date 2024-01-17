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婆婆向媳婦討紅包也順勢給小姑一份 她嗆：關我屁事
再一個月就到了農曆年，除了家庭全員到齊圍爐吃團圓飯，小朋友除夕夜都可領到長輩給的紅包，當然不落俗套的是有工作的晚輩也會給長輩紅包，但不是每個家庭都有這項習俗。有一位女網友在PTT貼文抱怨說，婆婆說今年要給他們紅包，也順便給小姑一個，原PO說「老公的妹妹30歲還單身是關我屁事啊！」網友看完貼文直接回應說，「妳說到重點了，關妳屁事，反正都不要理會就對了」。
原PO文中表示，自己在台積電上班，老公在另一家x積電上班，而自己的薪水是老公2倍多，婆婆知道去年他們報稅狀況後，就希望原PO包給每個人紅包88000元，還要她也包36000元給老公的30歲的妹妹，讓原PO憤憤不平「老公的妹30歲還單身，是關我屁事啊！為什麼是我要給她36000元紅包？」
這則貼文引起網友們的熱議，紛紛留言回應表示，「為什麼要？」、「簡單，去換印尼盾包給她，10萬都沒問題！」、「什麼鬼？如果是我，感情好自然會主動包給小姑，但婆婆開口就變成強迫，我一毛都不包」，有網友旁敲側擊說，「是妳自己愛炫富的吧！那應該包18萬8千元」，也有同是台積電任職的人表示，「我也是台積電，我每年都會主動給我爸媽20萬元分紅，紅包另計。我老婆經常還會幫我加碼，送我爸媽出國旅遊」。
有人質疑老公為何不站出來，「老公人勒，這個不用妳出面處理吧」、「跟老公攤開說，要互相大家來互相」、「老公不坑聲，包個屁不要臉的婆婆」、「妳只要告訴他們『去跟妳兒子要，老娘要包給我親生父母』就好啦」，更有人提議「買刮刮樂、樂透包8張給她，有多少看她自己的命，30歲小姑比照辦理」。
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