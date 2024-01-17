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她分手才知懷孕「該跟男友說嗎？」 網勸：別打擾他的生活

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友跟前男友分手2個月後，發現懷了他的小孩，她目前有一份不錯的工作，收入也滿豐厚，所以小孩生下來獨力扶養也沒問題，只是她考量是否有需要跟前男友知會一聲自己懷孕的事？示意圖／ingimage
女網友跟前男友分手2個月後，發現懷了他的小孩，她目前有一份不錯的工作，收入也滿豐厚，所以小孩生下來獨力扶養也沒問題，只是她考量是否有需要跟前男友知會一聲自己懷孕的事？示意圖／ingimage

有一位女網友跟前男友分手2個月後，發現懷了他的小孩，她目前有一份不錯的工作，收入也滿豐厚，所以小孩生下來獨力扶養也沒問題，只是她考量是否有需要跟前男友知會一聲自己懷孕的事。

原PO在Dcard貼文表示，自己跟前男友是以冷戰的方式結束雙方感情，一分手就馬上封鎖對方所有的聯絡方式也包括line。原PO表示自己的經期原本就不規律，有時候會隔40~50幾天，因此隔月沒有遇見「大姨媽」也不疑有他。直到這個月大姨媽都還沒來，想說就先驗驗看，「買了驗孕棒回家驗，妥妥的兩條就出現了，當天就請假去婦產科檢查，照出來的超音波裡，已經有形狀了，10周5天大，聽得到心跳了，節奏比較快，強而有力。」

原PO發現懷孕後，自己的信仰支持生下孩子，也要愛孩子。今年39歲的原PO，目前有一份不錯的工作，每月也有12萬元薪水，如果寶寶生下來，她也養得起，父母親和親戚也願意幫忙照顧，只是最困擾她的事情是「要不要告知前男友，我懷了他的小孩？」

網友們看完貼文後，紛紛留言回應自己的看法，「真的要好好想清楚，要自己養小孩要確定噢」、「能力是一回事，重點是妳可能要為這個小孩放棄很多機會，妳有這份決心的話再生」、「想要小孩的話生下來我覺得沒問題，在月中（月子中心）工作有遇過完全沒有先生，是「借精生子」的產婦，她目標就很明確，不要先生但人生中規劃要小孩，有錢的高齡產婦」。

有自己就是單親家庭的網友表示，「單親要走的路很長很遠，妳要三思」、「養小孩不容易，尤其是懷孕期間跟剛生完那段時間，小孩還小，妳身體也還沒復原，妳有工作但是有時間嗎？小孩夜奶要起來、之後生病的時候妳有後援嗎？妳能想像有小孩之後幾乎沒有自己的生活嗎，甚至還可能面臨產後憂鬱症，如果以後遇到喜歡的人，還得考慮小孩的感受妳知道嗎？」

至於要不要告知男方，有網友表示，「要不要告知對方，要看妳對於這份感情的想法，如果他知道你們之間有小孩，那就是一輩子糾葛的關係了」、「妳還愛他嗎？他還愛妳嗎？跟他講是為了什麼？如果為了小孩他要回來，妳還要他嗎？」有人勸說不要告知對方，「妳想自己養就生，不想要就拿掉，不要隨便打擾別人的生活。別人跟妳已經沒有任何關係，有什麼好告知的？妳應該告知自己的父母比較實在」。

懷孕

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