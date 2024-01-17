快訊

朱立倫為總統敗選致歉 「我會堅定奮戰到任期結束」

柯建銘推估新國會龍頭之爭 民眾黨自提人選保送韓國瑜

夫輾死妻拖行…稱「她自己鑽車底」 岳父苦追三年揭真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

娘家是包租婆卻被「台北租屋族婆家」看不起 女怨：我家哪裡輸？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨男友家人一直嫌棄她，直言「住台北就了不起？」吵架示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名女網友抱怨男友家人一直嫌棄她，直言「住台北就了不起？」吵架示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

婆媳關係自古難以化解，日前有位女網友表示，男友媽媽對他們家一直有意見，不論是嫌棄登記日子太靠近過年，或者是不願意男友搬離女方家庭名下的房子，或是嫌棄女方「不是台北人，沒有門當戶對」，讓原PO崩潰表示「住在台北就這麼了不起？他爸媽都是租房子而已」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，她跟男友約定好先登記後辦婚禮，但男方家長卻說登記的日子太靠近過年，要他們改天再去。除此之外，因男方父母不喜歡她，不想給聘金又嫌棄女方家長給的嫁妝太少，而且原PO與男友一直都是住在原PO媽媽買的公寓裡，她打算婚後搬出去，把房子還給媽媽來收租金，不料男方媽媽卻不滿「為什麼要多花錢租房子」，讓原PO覺得「（男友媽）就是怕自己兒子多花錢，但我媽一直都靠租金過日子，給我們住這間房子就等於少一份收入」。

原PO氣憤表示「男友是台北人，我知道他們看不起我這個苗栗鄉下人，但我媽在苗栗有1間透天、新竹有2間公寓在出租，他爸媽則是從以前到現在都租房子，論家境我根本不輸他們家，每次都只會說門當戶對，我們家到底哪點輸他們？住在台北就這麼了不起？」

文章曝光後，許多人安慰她「妳值得更好的」、「結婚登記靠近過年不吉利？真的是要嫌棄，什麼都可以講出口」、「真的是沒有門當戶對，他們家比妳們家還爛」、「恭喜妳婚前看清，可以放生了」、「住鄉下怎麼了？光是新竹有2間收租就贏了好嗎？還缺男友嗎？」、「本來結婚後就要搬出去，男方家庭的情況真的很糟糕，婚姻會牽扯到兩邊的家庭，連男生父母都還在租房，這種家庭真的不要嫁比較好，他們老了是不是要靠你們付房租啊？」

租房子 婆媳紛爭

延伸閱讀

稱台灣0邦交無所謂 賴士葆崩反擊沈富雄「你被吳釗燮餵迷幻藥？」

從小嚮往住「透天厝」 過來人「3理由」勸：千萬別急著買！

保全工作月薪33K「做二休二」值嗎？ 網兩派論戰：根本很慘

他問「這類人」不適合去科技業？ 過來人狂點頭：得不償失

相關新聞

娘家是包租婆卻被「台北租屋族婆家」看不起 女怨：我家哪裡輸？

婆媳關係自古難以化解，日前有位女網友表示，男友媽媽對他們家一直有意見，不論是嫌棄登記日子太靠近過年，或者是不願意男友搬離女方家庭名下的房子，或是嫌棄女方「不是台北人，沒有門當戶對」，讓原PO崩潰表示「住在台北就這麼了不起？他爸媽都是租房子而已」。

【心情點滴】周玟瑜／恍然成真的願望

走入婚姻生了孩子後，當起全職媽媽，在老公和孩子身邊打轉，看著身邊未婚朋友朝著自己的理想前進，偶感茫然，思索自己的夢想是什...

【父母心情】古家榕／比輸贏更重要

日前，女兒國中舉辦運動會。許是出於全校同樂的考量，校方讓體育班的孩子同場競技，想當然耳，獎項幾乎由該班囊括。當晚，挫敗又...

【我見我思】劉愛玲／無腳勇士的啟示

首次帶案主去醫學中心洗腎，待前置作業完成，準備拉開陪病椅休息時，餘光突然掃到對面的病床似乎有點不尋常。定睛一看，上頭躺著...

金玉涼言

婚前出門，手牽手；婚後出門，前後走。

【記憶藏寶圖】棕櫚樹／小年夜

嫁人後的農曆年前，爸媽會打電話問我初二回家想吃什麼，開放點菜。父親與伯父們從小就在爺爺的訓練下成為料理高手，所以我家是爸爸掌廚。「香煎白鯧、百合蝦仁、孜然羊排，喔！還有炒米粉。」我總是這樣理直氣壯地點菜，甚至我兩手空空回娘家，後來看到小叔的太太總是帶禮品回娘家，才發現自己失禮了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。