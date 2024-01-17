娘家是包租婆卻被「台北租屋族婆家」看不起 女怨：我家哪裡輸？

婆媳關係自古難以化解，日前有位女網友表示，男友媽媽對他們家一直有意見，不論是嫌棄登記日子太靠近過年，或者是不願意男友搬離女方家庭名下的房子，或是嫌棄女方「不是台北人，沒有門當戶對」，讓原PO崩潰表示「住在台北就這麼了不起？他爸媽都是租房子而已」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，她跟男友約定好先登記後辦婚禮，但男方家長卻說登記的日子太靠近過年，要他們改天再去。除此之外，因男方父母不喜歡她，不想給聘金又嫌棄女方家長給的嫁妝太少，而且原PO與男友一直都是住在原PO媽媽買的公寓裡，她打算婚後搬出去，把房子還給媽媽來收租金，不料男方媽媽卻不滿「為什麼要多花錢租房子」，讓原PO覺得「（男友媽）就是怕自己兒子多花錢，但我媽一直都靠租金過日子，給我們住這間房子就等於少一份收入」。

原PO氣憤表示「男友是台北人，我知道他們看不起我這個苗栗鄉下人，但我媽在苗栗有1間透天、新竹有2間公寓在出租，他爸媽則是從以前到現在都租房子，論家境我根本不輸他們家，每次都只會說門當戶對，我們家到底哪點輸他們？住在台北就這麼了不起？」

文章曝光後，許多人安慰她「妳值得更好的」、「結婚登記靠近過年不吉利？真的是要嫌棄，什麼都可以講出口」、「真的是沒有門當戶對，他們家比妳們家還爛」、「恭喜妳婚前看清，可以放生了」、「住鄉下怎麼了？光是新竹有2間收租就贏了好嗎？還缺男友嗎？」、「本來結婚後就要搬出去，男方家庭的情況真的很糟糕，婚姻會牽扯到兩邊的家庭，連男生父母都還在租房，這種家庭真的不要嫁比較好，他們老了是不是要靠你們付房租啊？」