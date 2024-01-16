50多歲夫棄12萬月薪喊退休 妻怨「不知民間疾苦」…經濟條件掀兩派議論

多數人把一輩子的黃金歲月奉獻給公司，為的就是賺夠錢後退休享清福。但何時退休才能確保後半輩子生活無虞？卻沒人可保證。一名家庭主婦為了50幾歲的丈夫想退休而憂慮，引起網友熱烈討論：到底誰的想法才正確？

一位現職家庭主婦的網友在臉書社團「匿名公社」訴說她的煩惱。她發文說道，目前家裡有現金1600萬和三房租金收入約5萬元，兩個小孩皆已成年，一個還在念大學，另一個出社會的薪水3萬多。

她對於今年50多歲的丈夫一直喊著要退休去遊山玩水感到頭痛，因為丈夫月薪高達12萬，她認為應該再撐久一點，對家庭比較好，卻被說太貪心，而她則抱怨丈夫不知民間疾苦。

丈夫不滿的回應「妳那麼想上班，自己去上班吧」，但她表示自己也50多歲，且待在家中多年，現在出去工作只能領到基本薪，認為不可行，無奈說不動丈夫，只能隨便他了。為此她特地發文問網友比較支持誰的想法？

針對這件事，多數網友站在丈夫那方，贊成「把握當下」，「人生苦短，也就這麼一次，在經濟能力狀況許可的情況下，支持提早規劃退休，趁還有行動力的時候帶家人走走」、「如果什麼都不缺就可以退休，人生苦短即時享樂」、「有想做的事，就趁年輕趕快去做，反正你們又沒經濟壓力」、「錢夠用就好，身體健康跟年齡老化是錢買不到的」、「目前資產只要開銷規劃好，夠好好生活了，就算夫妻二人都沒工作也沒問題」、「50幾歲趁還能出去玩時趕快去玩吧，別等到生病或是另一半走了才想通」、「如果收支能平衡，趁年輕有錢有閒去享受人生何嘗不好。等年老了玩不動了，錢留下來也是看醫生或是變遺產」。

但也有部分網友認同發文者的憂慮，「沒走之前沒人知道賺的夠不夠花，人老不可怕，可怕的是生病，一生病拖跨全家都有可能。只要工作輕鬆，能多賺一點都是多的」、「遊山玩水也是會花錢，退休後存款足夠用多久？」。還有人提到太早退休不一定就好，「退休後難保沒有生活目標，也可能作息不正常…把身體搞壞」、「聽說很多退休生活的人生活沒了壓力反而病魔找上門了」、「縱使有體力可以遊山玩水，但這年紀提早退休，相信我很容易衰老、變得很多事沒有動力(會失志)」。

另有網友建議，可考慮先留職停薪一年試試，或許丈夫會發現退休沒想像中那麼好；也有人說，沒人能預知意外何時會來，兩個人的想法都沒錯，只是觀念不同罷了。