男友手機桌布狂換「國民妹妹」！她超傻眼 網一面倒讚：眼光好

許多人喜歡將手機、電腦桌布換成偶像的照片，部分粉絲甚至會把照片放在皮夾隨身攜帶。不過，有女網友在Dcard上表示，男友的手機桌布是韓星IU（李知恩），時不時還會更換不同的美照，讓她不解提問「都交女朋友了，為什麼還放IU照？」

原PO透露，她覺得只有宅男或瘋狂的男粉絲，會將桌布換成偶像的照片，所以在交往初期看到男友手機桌布是IU時，感到非常傻眼，「都交女朋友了，為什麼還放IU照？」她說明，原本以為在交往一段時間後，對方會把桌布換掉，但自己卻看到越來越多的IU。對此男友大方解釋，因為相同的照片看久會膩，所以他時不時就會更換，原PO則不解發文提問「可以接受男友手機桌布放IU嗎？」

貼文底下，有許多網友留言回應，「可以接受，因為他不太可能真的跟IU有一個超展開，放身邊的人可能就要小心了」、「放明星可以，反正他們沒機會在一起」、「IU的話完全可以，還會覺得他眼光很好」、「IU我可以，有外表又努力有才華，我還不愛爆」。還有網友幽默表示，「我男友放多賢，也是各種不同的照片，原本我是放我跟他的合照，後來為了讓自己平衡一點，我放了田柾國」、「你可以放李鐘碩（正名：李鐘奭，IU男朋友），這樣手機掏出來就是兩對情侶」。

但也有部分網友跟原PO想法一樣，「我也不行，而且其實妳不能接受就是不能，不要因為別人的留言就覺得自己的想法低人一等」、「可以用撒嬌的方式跟他說妳會吃醋，看他會不會調整」、「對這種行為我也不行…因為我不認識IU，所以對我而言就是放一個漂亮正妹的照片，感覺很怪」。