大嫂要她買年菜…人妻一番話「超自私」 全網看傻：有夠好笑

一名人妻抱怨，大嫂住在婆家，相對來說享有較多的婆家資源，但她卻要跟其他人計較年菜只有自己跟婆婆在收拾，認為相當不合理。貼文曝光後，網友也認為原PO的說法毫無同理心，紛紛直呼：「妳只想到自己！」、「超級愛計較！」

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，大嫂認為每次吃完年夜飯，大家都拍拍屁股走人，只有自己跟婆婆在打掃、洗碗，因此今年年菜決定交由原PO跟小嬸負責買，可是原PO認為這樣不合理，因為大嫂住婆家，享用各種資源，小孩也給婆婆帶，其他人住外面，不但要租房子還要請保母，「她便宜占這麼大，怎麼不拿出來說？」

對此，網友一面倒不領情，「一起回去享用婆家資源啊，回去白吃白喝，不付錢也不善後，有夠好笑」、「洗碗善後真的很累，要公平分配，不要都是同一人在做」、「換位思考，住婆家享用婆家資源，也是有付出。身為家中的一份子，本就有義務幫忙家中事，何況大大小小的節日，只是負責年菜一次，都覺得不合理，那留在婆家，別人做那些事，妳有想過嗎？」、「沒做事的出錢很合理啊」。

也有過來人說，「我先生兩兄弟都住北部，公婆住南部，我們沒跟公婆住，每年過年回南部也都是我在洗碗，連續洗了十幾年，去年因開刀身體不舒服，於是先生跟公婆商量能不能換小姑和弟媳洗，結果被說我計較」、「每年中秋烤肉，我們全家族20人，全部烤完拍拍屁股就走，都是我和我老婆在收拾，後來我就不烤肉了，都在外面吃，妳知道收拾的麻煩嗎？」