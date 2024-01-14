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婚禮前抓包尪有小三 她為愛原諒…4年後下場竟更慘

香港01／ 布萊恩
有女網友表示，4年前與丈夫結婚前，發現丈夫出軌外遇，她當時選擇「原諒」繼續結婚，以為可以用愛感動丈夫，沒想到4年後會有更慘痛經歷。示意圖／ingimage
有女網友表示，4年前與丈夫結婚前，發現丈夫出軌外遇，她當時選擇「原諒」繼續結婚，以為可以用愛感動丈夫，沒想到4年後會有更慘痛經歷。示意圖／ingimage

婚姻最重要是忠誠！有女網友發文表示，4年前與丈夫結婚前，發現丈夫出軌外遇，她當時選擇「原諒」繼續結婚，以為可以用愛感動丈夫，沒想到4年後會有更慘痛經歷，令她崩潰決定離婚，直指「女人真的別為了愛情與家庭犧牲自己」。貼文引來網友熱議，紛紛支持原PO決定，「好有勇氣」、「妳好棒！雖然年輕時鬼遮眼，但人生要修正錯誤永遠不嫌晚！」

原PO於Dcard討論區以「小女孩經歷出軌的成長之路」發文講述事件。她表示，4年前與丈夫舉行婚禮前抓到對方有外遇，當時「小三」道歉稱會離開丈夫，最終「年少輕狂」的她，選擇原諒丈夫及「小三」，「小三說她（小三）是無辜的，表示對我很抱歉，她（小三）也很討厭第三者，會馬上離開」。

不過，丈夫出軌令原PO留下陰影，更害怕家庭破碎，盲目把自己一切投入於愛情，「擔心給老公的愛不夠多，都會變成是我不夠好才造成為他外遇的理由。好友再多的規勸我都聽不進去」。

然而現實往往殘酷，4年後原PO認清事實，原來「小三」一直沒有離開過，丈夫仍在出軌，「這幾年現實教會了我，南牆撞的多了，就什麼都懂了！4年後，同樣的小三，告訴我『愛了就是愛了，不被愛的才是第三者』」。

原PO指出，丈夫原本在台北工作租房，結婚後住在她家節省房租、水電、三餐，其父母都心甘情願把丈夫當成自己兒子，而她全心全意兼顧照顧家庭孩子及上班工作，「老老實實的全然給老公報備的日常，努力為了一家人更好的未來奮鬥」，但丈夫完全不當一回事，禁止她干涉帳款和班表，原來是利用出差時間與「小三」約會，足足4年多。

更令原PO崩潰的是，二次揭穿出軌後，丈夫不但沒有悔意，反而生氣責怪原PO為何調查他，又厚臉皮要求原PO接受「三人行」，「說就算沒有小三，他一樣會這樣對我…背地裡嘲諷我沒什麼證據，自以為能怎麼樣…」。

看清丈夫真面目的原PO，開始正視人性醜陋，「原來我義無反顧的愛，真的不會換來他的重視與尊重」，強調「真的不要相信愛情…只有白紙黑字能相信」。她又強調，別為了愛情與家庭犧牲自己，也要讓「渣男」付出代價，「遇到這種渣男時，再痛再難熬也理智下來尋求法律吧。蒐集好證據去爭取自己的權益，讓渣男付出該付的代價…單親也能給予孩子滿滿的愛，相信自己，再難熬也別傷害自己了，要讓渣男知道我們很棒的」。

事件引來網友熱議，紛紛支持原PO決定，「祝妳離婚順利，有證據都告一告，啊，好氣！」、「出軌只有零次跟無限次」、「妳好棒，雖然年輕時鬼遮眼，但人生要修正錯誤永遠不嫌晚」、「好有勇氣」、「外遇跟家暴一樣只有0跟無數次，妳早該換掉他的」。

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文章授權轉載自《香港01》

Dcard 出軌

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