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老婆忙追劇不顧嬰害住院2次「一唸就跑娘家」 網曝唯一解方

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨老婆不按時替小孩換尿布，害小孩尿布疹。圖／Ingimage
網友抱怨老婆不按時替小孩換尿布，害小孩尿布疹。圖／Ingimage

結婚生子要面臨許多考驗，甚至有些人會因為生養小孩課題而吵架不合。網友表示，老婆生產完就辭職在家帶小孩，卻不斷抱怨帶小孩很累，只因為他發現老婆家事沒做、尿布沒換害孩子住院兩次而唸她幾句，老婆就多次心生不滿跑回娘家，讓他相當無助。其他人建議他「保母」，再讓老婆回去上班，是唯一解方

一名網友在匿名公社發文表示，他已結婚兩年多、有一個11個月的女兒。老婆生產完後便辭職在家帶小孩，老婆抱怨帶小孩很累，因此他還訂閱影音串流平台，讓老婆舒壓，想不到老婆因此沈迷追劇，他下班後發現衣服沒洗、家事沒做、奶瓶沒洗，甚至要幫女兒換尿布時，發現女兒大便都乾掉，還因尿布疹住院兩次。

該網友看不下去，因而唸了老婆幾句，但老婆心生不滿，隔天就跑回娘家。類似情況已重複好幾次，他今天又發現老婆回娘家了。每次他都得去老婆娘家向她道歉、再請她回家，否則老婆不會消氣。

該網友說，他下班回家還要洗碗、洗奶瓶、洗衣曬衣、整理家務、照顧女兒、幫女兒洗澡，反觀老婆都躺在床上追劇，桌上都是外送垃圾，因為老婆要求買了八支奶瓶，但也都是留給他洗。

他崩潰表示，他自知碎碎念不好，但是看到家裡情況，他真的沒辦法忍住不唸，唸完他也都很認份的整理家務，他說，「至少把女兒顧好吧！每次回到家沒飯吃就算了，小孩都哭到衣服全溼尿布快炸開，這不對吧？」

其他人則留言「請保母，叫老婆去上班！老婆不是好媽媽，也不是好老婆，也可以離婚」、「找保母顧，叫她回去上班吧」、「趕快離婚，娶這種的沒用」、「沒資格當媽媽沒責任感，公主病的很嚴重」、「Netflix 先停掉」、「請保姆顧，叫她去上班」、「還有個解決辦法，小孩送托嬰，老婆去上班，至少先改善女方的惰性」。

不少同是媽媽的網友留言「大便都乾了真的很誇張欸，我也是媽媽，不可能會有大便不馬上洗這種事……我真的覺得離婚吧！這種媽媽真的很母湯」、「我也是一個離職在家帶小孩的媽媽也會追劇，但小孩大便都乾了還沒換這個我真的無法接受」、「我兩個小孩都自己帶到上幼稚園，家事我不敢說，但是小孩大便放到乾？尿布疹到要住院？家事都不做了了，小孩也顧不好？讓她回去喝媽媽的奶吧」。

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