父母連關心都沒！婚後被娘家當工具人 她過年給完紅包冷到回婆家

古時候重男輕女觀念嚴重，許多人家認為，嫁出去的女兒等於潑出去的水，不過現代仍有長輩抱有傳統的觀念。網友抱怨，她結婚後回娘家，父母的態度越來越冷淡，自己就像是個工具人，對於她的生活卻是不聞不問，她難過的說「自己像孤兒」。該文釣出一票苦主，還有網友被娘家要錢，甚至要女兒沒給錢就別回家，還要拋棄繼承。

一名網友在匿名公社發文表示，她在結婚後發現父母態度越來越冷淡，逢年過家婆家、老公都會送禮給娘家，但父母從不回禮，對於她在婆家的生活好壞，父母也從不過問，明明婆家、娘家在同一個城市，父母卻只有有事時才會要求她跟老公回家幫忙，回娘家就像工具人一樣，幫忙完就要離開。

該網友說，她結婚後第一年回娘家過年，吃飽給父母紅包後，因為氣氛冷淡，讓她不得不又回去婆家過年。她難過的說，「婚後反而覺得自己像是孤兒一樣，今年過年完全不想回娘家了」。

該網友補充，結婚前跟父母感情不錯，父母對她也很好，結婚當日沒有異狀，只是婚後回家就越來越陌生，父母覺得她結婚了，就不想告訴她娘家的事情。

不少苦主有類似經驗，紛紛留言「沒事的喔，我家也是這樣，而且還到處造謠中傷我老公，以為我們不知道就一直到處亂講話」、「我家過年只有初二那天能回娘家，三節、生日女兒一定要帶厚禮紅包，拚命喊窮跟女兒要錢卻一直買房買地給兒子，如果女兒不是回娘家送禮送錢，他們覺得女兒最好別回家以後公有持份也要拋棄繼承」、「我就是那樣被對待過的女兒」、「我也是，所以我寧可留在婆家，至少公婆比爸媽有溫度」。

其他網友安慰她「沒事，過好自己的生活比較重要，如何舒服如何過，我就是這樣」、「如果遇到重男輕女的父母，嫁出去的女兒被當工具人和擔心女兒回家和兄弟分產的機率更大，沒溫度的娘家根本不用回去，顧好自己的小家庭即可」、「那就不要回去當工具人」、「看開一點，很多媽媽就是把女兒當成妄想分家產的外賊，甚至因為你是女兒就在你需要幫忙時置身事外」。