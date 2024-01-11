曖昧男訊息傳「1字」讓妹子秒暈船 一票女性搖頭：渣男語錄

曖昧期相處不易，就連和對方聊天都會小心翼翼。日前，有女網友在Dcard上表示，母胎單身快20年的她最近與曖昧對象聊天時，對方傳了一個「乖」，讓她瞬間暈船，興奮上網直問「男生說『乖』有什麼意思？」

原PO透露，她已經母胎單身將近20年，最近和曖昧對象聊天時，對方請她幫忙轉發社團的貼文，並說了一個「乖」。暈船的她在看到這則訊息後，嘴角不自覺上揚，但擔心是自己想太多，興奮上網發文求問，「男生說『乖』有什麼意思？」希望獲得其他網友的意見。

貼文底下，許多女網友也跟原PO一樣，對「乖」這字沒有抵抗力，「我也無法抵擋這句，真是可惡」、「我男友叫我乖，我都暈到咪咪冒冒冰冰蹦蹦誒」、「喜歡的男生說乖，我也會暈爛，前提是只對我說，不要被我發現他會對其他人說」、「我只要被說『乖』秒暈船！無抵抗力」。

但也有其他女網友持相反意見，「渣男語錄其中一句，如果曖昧對象跟我說乖，我會覺得很煩躁」、「撒嬌情況可以，但講正事時在那邊乖，我會想賞他巴掌」、「我聽到曖昧對象這樣講，直接下船」、「不覺得被男生說乖很躁嗎？為什麼要因為自己被當成一個聽話的人而感到高興」。