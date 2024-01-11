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男友30多歲跟家人報備打耳洞「很媽寶？」 一票網回：是基本尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，自己不理解為何男友打耳洞要和媽媽說。示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨，自己不理解為何男友打耳洞要和媽媽說。示意圖／Ingimage

有些家長基於傳統習俗、健康等各種原因，會強烈反對孩子們穿耳洞。不過一名女網友抱怨，自己30多歲的男友明明提議一起穿耳洞，卻突然說要經過媽媽的許可，只好將日期延後，讓她感到無言。一票網友紛紛對此解釋，這是種尊重態度。

一名女網友日前以「30多歲的人穿一個耳洞，還要跟媽媽報備，只有我覺得很奇怪嗎？」為題，在爆料公社發文表示，男友原本左耳有穿耳洞，後來想要在右邊穿一個，也詢問她要不要一起穿。原PO答應後，便提議兩個人一起去穿耳洞，因為剛好價錢可以更優惠。

原PO透露，男友一開始說要再考慮幾天，自己覺得沒問題，不過對方卻突然稱「要先跟媽媽講，不然怕她不高興」。對此，原PO傻眼直呼，「我真的有點理解不了，這麼大了，為什麼連這種事都還要得到媽媽許可才做？」

許多網友紛紛回應：「身體髮膚受之父母」、「最起碼尊重長輩」、「尊重告知，也沒什麼呀」、「這是一個基本尊重」、「這個我覺得可接受，有些長輩真的不能接受身體穿環、刺青什麼的」、「用這件事評斷媽寶都不理性吧？他媽媽養他這麼大，也許老人家傳統想說尊重一下，告知代表他心裡有家人情感」，也有人認為：「也許之前穿左耳被罵過吧」、「他應該不想穿吧！拿老媽當擋箭牌，妳還要逼他？」

耳洞 男友 父母

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