老公精蟲太少難受孕！ 婆婆竟喊話媳和未婚小叔「生一個」

不少難孕的夫妻為了求子，總會嘗試各種方法，但有時旁人的眼光也容易讓人壓力倍增。日前，有女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，她前夫精蟲較少，兩人只能透過試管嬰兒受孕，但婆婆卻擔心兒子會因此失去面子，要求原PO與未婚的小叔行房生孩，讓她非常崩潰。

原PO表示，前夫因為精蟲較少，不太能經由性行為受孕，只能試管嬰兒，「我婆婆覺得這樣會讓他兒子沒面子，堅持不要，又一直施壓要孫子」。她指出，婆婆最後甚至要求她與未婚的小叔發生性行為，以保後代，讓她瞬間傻眼回覆「都什麼年代了？」對方則直言「妳都是跟我們家的男人有什麼問題？」

原PO說明，為了懷孕她已多次打排卵針，盡心盡力想生小孩，但前婆婆的要求太可惡，且前夫實在沒用，讓她因此選擇離婚。她補充，醫生也曾跟婆婆解釋，現代精蟲不多的人並不少，還有許多方法可以懷孕，但婆婆依舊認為兩人若非經由性行為受孕，有失面子問題，此外自己建議過對方幫小叔找一位老婆，婆婆則回嗆「哪有大兒子沒小孩的道理？」

貼文一出，許多網友恭喜原PO已離婚，並痛罵該婆婆的離譜要求，「幸好妳離婚了，這種隊友早離早開心」、「好扯喔！都什麼年代了，怎麼還會有這樣的想法？」、「誇張，這什麼觀念」、「恭喜妳離婚」、「太誇張了吧！妳婆婆真的很可惡又可怕」。

最後，原PO也在留言透露，她剛嫁給前夫時，非常開心，娘家人也一直覺得自己過得很好，「這次離婚我只有跟家人提說，彼此之間沒有共同努力的目標了」，不想讓父母因此感到難過。