車品即人品？從4點「開車情境」觀察另一半 過來人：有這點可原地結婚

車品即人品？不少人開車時遇到三寶會氣得破口大罵，也有人喜歡飆車競速。有網友就表示，以兩性長期相處來說仍要看個性，但不分男女都能從對方開車時的反應，來分析彼此是否能相處。文章曝光，網友們紛紛贊同，還有過來人分享，當初看上另一半就是因為對方的好車品。

該名網友在PTT分享，能從以下幾項情境來觀察，一、觀察對方開車速度快慢，若他開車速度很快，你可以提醒對方超速，讓你感到有點害怕，而對方不管甚至還越開越快，就代表他是一個只顧自己爽的人；二、觀察對方開車時罵不罵其他駕駛，若他罵的頻率太高或者太激動，這代表如果他遇到不順心的事情，就是會這樣反應。

三、觀察對方開車時的心情，若心情不好會不會亂衝亂撞、闖紅燈，若會就代表將來他生氣是會不顧別人死活來發洩情緒的；四、觀察對方遇到車禍、拖吊、手機飛出去等意外時的第一反應，有些人可能冷靜處理、推卸責任、破口大罵、亂砸東西，甚至動手打人，若他現在會這麼做，那將來大概就會這麼做。

文章曝光，網友們紛紛認同「車品即人品」，「年輕時車品就不好的人，老了只會更爛而已」、「車品真的準，尤其發生擦撞，完全藏不住」、「當初就是看上另一半，被別人撞完全沒破口大罵，立馬可以結婚」、「看車品真的很準，還有一種雙標仔，別人插隊時就開始罵，自己想插隊時也開始罵別人不會讓，這種沒同理心的都是以自己利益為先，完全不會顧及他人」。