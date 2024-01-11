快訊

翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

八里民宅氣爆屋內磚牆全塌 52歲中風男子尋獲已成焦屍

車品即人品？從4點「開車情境」觀察另一半 過來人：有這點可原地結婚

聯合新聞網／ 綜合報導
車品即人品？網友分享幾點開車情境，用來分析彼此是否能相處。示意圖／ingimage
車品即人品？網友分享幾點開車情境，用來分析彼此是否能相處。示意圖／ingimage

車品即人品？不少人開車時遇到三寶會氣得破口大罵，也有人喜歡飆車競速。有網友就表示，以兩性長期相處來說仍要看個性，但不分男女都能從對方開車時的反應，來分析彼此是否能相處。文章曝光，網友們紛紛贊同，還有過來人分享，當初看上另一半就是因為對方的好車品。

該名網友在PTT分享，能從以下幾項情境來觀察，一、觀察對方開車速度快慢，若他開車速度很快，你可以提醒對方超速，讓你感到有點害怕，而對方不管甚至還越開越快，就代表他是一個只顧自己爽的人；二、觀察對方開車時罵不罵其他駕駛，若他罵的頻率太高或者太激動，這代表如果他遇到不順心的事情，就是會這樣反應。

三、觀察對方開車時的心情，若心情不好會不會亂衝亂撞、闖紅燈，若會就代表將來他生氣是會不顧別人死活來發洩情緒的；四、觀察對方遇到車禍、拖吊、手機飛出去等意外時的第一反應，有些人可能冷靜處理、推卸責任、破口大罵、亂砸東西，甚至動手打人，若他現在會這麼做，那將來大概就會這麼做。

文章曝光，網友們紛紛認同「車品即人品」，「年輕時車品就不好的人，老了只會更爛而已」、「車品真的準，尤其發生擦撞，完全藏不住」、「當初就是看上另一半，被別人撞完全沒破口大罵，立馬可以結婚」、「看車品真的很準，還有一種雙標仔，別人插隊時就開始罵，自己想插隊時也開始罵別人不會讓，這種沒同理心的都是以自己利益為先，完全不會顧及他人」。

延伸閱讀

哭了！50嵐今漲價「紅茶拿鐵變75元」 北部人嘆：以後改喝開水

東京車站內信用卡被偷 失主哭：歐洲式扒手到日本工作了？

電視冰箱沙發都沒了！交往時大方舊換新「分手全討回」 他怨：家裡幾乎全空

LINE Pay也能抓猴？男友謊稱去唱歌 手機跳出一通知她傻眼

相關新聞

車品即人品？從4點「開車情境」觀察另一半 過來人：有這點可原地結婚

車品即人品？不少人開車時遇到三寶會氣得破口大罵，也有人喜歡飆車競速。有網友就表示，以兩性長期相處來說仍要看個性，但不分男女都能從對方開車時的情境，來分析彼此是否能相處。文章曝光，網友們紛紛贊同，還有過來人分享，當初看上另一半就是因為對方的好車品。

LINE Pay也能抓猴？男友謊稱去唱歌 手機跳出一通知她傻眼

偷吃忘了擦嘴！一名女網友表示，她男友謊稱要跟友人去唱歌，但回家後卻被她發現手機裡的LINE Pay刷卡通知，內容是寫在某家「知名汽車旅館」的消費紀錄，讓她猜測男友是在外偷吃，並感嘆「女生的第六感真準」。

電視冰箱沙發都沒了！交往時大方舊換新「分手全討回」 他怨：家裡幾乎全空

情侶之間要分手，學會好聚好散，才能避免彼此陷入難堪的境地。一名網友就抱怨，媽媽的前男友在追求過程時很大方，常擅自主張幫他家裡添購新家電，但如今倆人鬧分手，對方竟想把東西全討回去...

【當代散文】夏烈／舊雨浥今塵——奧本海默的聯想（上）

人類在瞭解它之前不會怕它，但在使用它之前不會瞭解它。──奧本海默（有關原子彈）

公婆之一突過世...該接另一位同住嗎？網苦勸母湯：住附近就好

很多媳婦不願意和公婆同住，總希望保有自己的空間。有位人妻原本沒和公婆同住，但因為公婆之一突然離世，老公希望能接另一位過來一起住，就近照顧，她上網求助該怎麼樣做才好？

簡單登記結婚...父母卻碎念「何時辦婚宴」 網放大絕：這樣做就安靜了

疫情這幾年，很多新人的婚禮都從簡，不是只請幾桌賓客，不然就乾脆登記不宴客。有位女網友去年底登記結婚，雙方決定不辦婚宴，把錢省下來支付房貸和蜜月旅行。但女方家長不停問「何時辦婚宴」，說這樣才能和親友分享喜訊，讓新人很困擾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。