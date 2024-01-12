媳婦不滿年菜裡有牛肉 親家也來下馬威「不會讓她去過年了」

距離過年已經剩不久時間了，許多人會選擇訂年菜在除夕夜一起聚餐，而一名網友訂完年菜後，卻因為不知道媳婦不吃牛而被親家責怪，不知如何是好的她只好上網尋求幫助。

一名網友在「爆料公社」發文表示，今年的年夜飯他們選擇訂年菜，但是在訂完年菜後才知道，自己的媳婦不吃牛，驚慌失措的原PO便馬上再訂一份，但還是讓媳婦不開心，親家更是打來下馬威說：「自己女兒不可能會去吃飯。」

雖然原PO頻頻道歉，並表示自己不是故意的，兒子也表示媳婦會回來不用擔心，但是原PO還是心懷愧疚，「自己也是新手婆婆，很多事情都需要摸索，如果有什麼禁忌的事情可以先告知，頭一次過年就搞成這樣，我真的不知道該怎麼辦才好。」

不少網友表示媳婦只是不想回來找藉口，「她壓根就不想在你家過年，而年菜一事就剛好給她一個不用去你家過年的理由，明年她還會找別的理由不回婆家過年，所以從現在開始自己要習慣。」、「不就不吃牛嗎，我也不吃牛，什麼時候不吃牛偉大成這樣了？我就不相信整桌年菜都是牛，挑其他東西吃就好了。反應這麼大？不想回家就說一聲，不用借題發揮」、「人都是要相處才會知道，但是這個有點過頭了。不吃牛就不吃牛呀，又不是全牛料理，而且你為了她再訂一份了，是她得寸進尺了，想回娘家就直說嘛」。

更有不少網友表示要替原PO打抱不平，「遇到好婆婆還不懂珍惜，縱使訂到了妳不能吃的牛，就那道菜別吃就好，年菜是全家人要吃，又不是媳婦一個人吃，況且婆婆又訂一份，親家講成下馬威，這真得太過，這麼強勢又沒教養的家庭，如沒小孩，提早放生，寧缺勿濫。」、「擺明是找到不回婆家的理由而已啦，我自己也是不吃牛，但是絕對不會這樣亂搞！」、「不論媳婦有沒有告知或者婆婆真的忘記。光看補訂就知道婆婆沒有下馬威的意思。如果還要盧，也不用補訂了，叫媳婦自己買麥當勞吃還是自己訂熊貓，想吃什麼就吃什麼，自己付錢」。