電視冰箱沙發都沒了！交往時大方舊換新「分手全討回」 他怨：家裡幾乎全空

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，媽媽的前男友常擅自主張幫他家裡添購新家電，但如今倆人鬧分手，對方竟想把東西全討回去。示意圖/ingimage
一名網友抱怨，媽媽的前男友常擅自主張幫他家裡添購新家電，但如今倆人鬧分手，對方竟想把東西全討回去。示意圖/ingimage

情侶之間分手，學會好聚好散，才能避免彼此陷入難堪的境地。一名網友就抱怨，媽媽的前男友在追求過程時很大方，常擅自主張幫他家裡添購新家電，但如今倆人鬧分手，對方竟想把東西全討回去，搞得他家現在幾乎全空，連沙發、電視都沒有，讓他超傻眼。

該名網友在臉書社團「匿名公社」抱怨，「我媽的前男友，超沒品的」，先前男方追求媽媽時出手很大方，嫌他家電視太小就送台大的，看他弟弟電腦太舊就送一組桌機，也送了原po一台筆電。不過，家中還能用的冰箱，也被男方嫌太小，對方就硬是買了台大的然後將舊的丟掉，連沙發、餐桌等家具，也被他擅自主張丟掉，全面換新。

原po接著說，「現在鬧分手他全都討回去，我們家幾乎都空了」，起初原po與媽媽都跟對方說，不要換也不要送，但對方仍堅持要送，搞得他家現在沒電視、沒冰箱，冰箱裡的東西還被丟在保麗龍裡，甚至連沙發都沒有，短時間內也無法買齊，讓他氣得大罵「做人怎麼可以這樣，而且還是男人，超沒品的」。

文章曝光，網友們意見分歧，不少人認為男方的行為不妥，「分手應該體面，連送的東西都討回去，真是會被笑死」、「我跟我前夫離婚時，他還關Wi-Fi、關第四台，還說誰准許妳用我的電」、「都那麼大的人了還做小屁孩的動作，還真是丟男人的臉」、「報警報他私闖民宅竊取財物」。

但也有人能理解男方作為，「又還沒跟你媽結婚，要分手了當然要全部拿回去啊，為什麼要讓你們用免費的」、「男方劈腿把送我的東西要回去，為什麼？因為沒錢送東西給新女友阿」、「加一加男的也花了不少錢，當然要回去，但要回去也己折舊殘餘價值也剩不多」。

分手

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