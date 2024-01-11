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姪女一直住阿嬤家不想回家怎麼辦？ 網友兩派觀點這麼看

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友姪女不想回自己家，有跟姪女聊天討論過這件事，她也說她不要回去，問原因也都不說，或是轉移話題。 示意圖／Ingimage
女網友姪女不想回自己家，有跟姪女聊天討論過這件事，她也說她不要回去，問原因也都不說，或是轉移話題。 示意圖／Ingimage

家庭親子關係和不和睦，對小朋友身心有很大影響。有一位女網友在Dcard貼文求救，她說她哥的大女兒每天在阿嬤家吃完晚餐也不想回自己的家，就睡阿嬤家，隔日早上阿嬤再送姪女去上學，原po有跟姪女聊天討論過這件事，她也說她不要回去，問原因也都不說，或是轉移話題。原po不知怎麼辦，想問「是不是孩子回去自己的家住會更好呢？」

原po的哥嫂有生養一男一女，女生已經上小學，男生才1歲半，哥嫂也住同一個社區，所以他們一家人都天天回阿嬤家吃晚餐。姪女晚餐過後就待在阿嬤家，都不跟哥嫂回家，隔天早上阿嬤會送她去上學。一開始原po有跟姪女的阿嬤談過，應該要讓姪女回家。原po也跟姪女討論過這個問題，但她執意不要回家，問她原因也不說，或是轉移話題。

直到近日國小期末考，要訂正評量時，才發現問題在於原po的哥哥送姪女到阿嬤家後說，無法幫忙訂正評量，阿嬤也說沒辦法，而嫂嫂一副不干我事的樣子，直接跳過，最後只有原po幫忙訂正。原po一看傻眼，「整張考卷錯一半，而且很多都是不會寫直接空白」，最後花了半天時間才把所有的試題訂正並練習完。

原po覺得「姪女很可憐，大人都在她面前直接選擇逃避她，另她是否因為游移在2個家庭之間，造成她一些心理或認知上的問題，而學習上也因父母親教育觀念不一致產生問題」。對於這件事情，原po自覺是外人不應插手，怕讓他們家庭失和，但是不是孩子回去自己的家住會更好呢？

網友們在看完貼文後，紛紛留言回應，贊成讓姪女回家住的網友表示，「孩子能在自己的家當然是最好，但是感覺起來就算帶回家了，課業部份妳兄嫂似乎偏消極耶，還是請陪讀或安親班呢？」、「孩子有沒有爸媽都沒差，甚至不想在一起，大人們都採消極責罵方式，不難想像為什麼如此，與其說是在兩個家庭的共同養育的問題，不如說照顧者的心態跟教養方式的問題」、「回自己家住肯定是最好，但前提是要有正常的關愛跟教育，插手別人的家事肯定會造成非常非常多問題」、「我小時候也喜歡跟阿嬤在一起不想回自己爸媽家住，至於對課業有否影響我不知道，因為我媽很強硬的把我帶回家」。

不贊成姪女回家的人說，「姪女不想回家，是親子關係危機的一個大警報」、「如果父母都不怎麼想花心思在她身上的話，回家反而沒比較好，待在妳家或許更好」、「我只是覺得妳姪女不想回自己家，可能自己爸媽沒阿嬤來的溫柔或自己家庭沒什麼關愛？或許可以跟姪女試著聊聊看是什麼原因不想回去」。

有人語重心長的表示，「住哪裡不是問題，比較大的問題是怎麼爸爸媽媽自己對小孩這麼沒耐心，黃金時期沒有陪伴真的很可惜」、「孩子的心靈很純真，自己會選擇對自己有利的事物，在原生家庭得不到愛，只好把自己寄生阿嬤家，阿嬤補足了很多愛」、「如果是我會多關心她一點耶，畢竟是姪女，她將來走偏，你們家不可能沒有連帶影響」。

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