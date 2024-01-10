婆婆強勢主導新生兒姓名 將臨盆媳婦上網求救：該怎麼辦？

嬰兒出生後因為要報戶口，未出生前家長都會先取名字，有的是家譜有排字，這樣可知道是同一家或同一家族的人，同時也知輩分如何區分。多數人取好名字後，會去算筆畫，或出生後用八字跟姓名配合的算，因為希望幫子女取一個好名字，往後能事事順利。不過有些強勢的公婆，會想要主導為下一代取名字這件事。有一位已經懷孕的女網友，馬上就要臨盆，但婆婆強勢主導，認為小孩名字要長輩作主才行。她不知該如何處理這件事，在「爆料公社」貼文想聽聽其他人的建議與想法。

原PO表示，肚子中的小嬰兒沒多久就要出生了，姓名也取好了，但婆婆強勢認為小孩姓名要長輩做主才行，要拿給她信任的算命師算一下，但原PO認為自己幫小孩取自己喜歡的名字就好，為什麼一定要去給算命師算？

網友們看完貼文後，紛紛留言回應，贊成原PO想法的人表示，「第一胎也是婆婆取，最後也是改名了，自己取比較好」、「我良心建議：還是自己取！不然取個奇怪的名字，妳能拒絕嗎？」有人說自己去學姓名學，「我當時遇到一樣的情形，自學了姓名學，用大師的姿態批評長輩找老師算來的名字，最後自己取」、「當初公婆幫孩子去算紫微斗數排名字的時候，我是尊重公婆說給他們挑，但公婆也很尊重媳婦，反而對我說孩子妳生的，名字給妳決定」、「婆婆想取就讓她取啊，取完叫妳老公去戶政改掉她取的名字啊，自己媽自己解決」。

一些不贊成自己取名，怕導致家庭不合的網友表示，「只不過是取名字，何必搞得家人烏煙瘴氣」、「沒有什麼不好，等公婆不在，妳就會覺得爭這些沒太大的意義」、「互相尊重一切就和樂了」、「無論是誰拿來的名字，都可以參考，反正最終決定權妳跟老公兩人就行了，只是若現在（婆婆）連小孩取名都這麼強勢的話，以後插手管得會更多」。

有人提議可跟家人說直接比價，「當初我跟老婆是跟長輩明講，錢到位跟他姓都沒問題，但沒人敢出價」。也有網友提議，「其實折衷方法是，妳請算命擬幾個跟五行合適的名字，然後妳自己選，我比較迷信啦，但個人覺得名字怎麼取真的有差別」。