全家都怕媳婦！公婆連家都不敢待 忍痛「放生」：本想幫孩子省錢

婆媳相處，永遠有解不完的習題。一位婆婆表示自從兒子娶妻後，時常要忍受媳婦的脾氣，即使煮飯給她吃也看盡臉色，搞到全家都怕她，他們公婆兩人為此常在外頭晃、不敢太早回家，最後只好要求兒媳搬出去住。網友們見此遭遇，紛紛贊同發文者的做法，也勸她放手讓孩子獨立，多為自己想。

「本來想幫他們省錢的，唉！天下父母心」，這位婆婆在臉書「匿名公社」大吐苦水。她透露兒子1年前結婚後，就跟兒媳住在同個屋簷下，也決定要把媳婦當女兒疼，每天幫他們煮飯、打掃公共區域。但讓她心寒的是，沒上班的媳婦不想讓婆婆帶孫，於是把小孩送去托嬰，自己則整天在家睡覺、網購，如果兒子下班要洗衣服就會惹怒她，甚至莫名其妙就生氣、鑽牛角尖，連兒子也快受不了。

婆婆無奈的說，全家都很怕她，已到了動輒得咎的地步，中午煮好飯想叫她吃，怕吵到她睡覺；若不叫她，又怕被說不理她，只好LINE她「想吃的時候下來吃」，但她似乎不怎麼領情，偶爾會吃，最近卻都叫外賣，見到公婆也不太打招呼。

「我和我老公說我們幾十年來，2023年是最痛苦的一年。」這對公婆因此常常在外面閒晃，不敢太早回家，她還為此哭過好幾回。眼見溝通無效，他們終於決定請兒子搬出去，結束三代同堂的生活。

其他網友看完後紛紛送上安慰，同時肯定分開住是正確決定，「您為了大家庭著想，會有福報的」、「請年輕人搬出去是對的，不好相處就不要相處了，自己生活比較開心」、「就算老了，也要有自己的生活，不用去伺候任何人」、「結婚就該是他們搬出去住，小倆口該自己面對，獨立該負擔的費用跟責任，你們現在就是做得太多了」。

還有不少人稱讚她「怎麼好婆婆都是別人家的啦」、「我有您這種婆婆，我一定很珍惜妳，不用上班肯定會做家事，跟妳學煮菜」。

也有更多人認為相處不來確實不需勉強，「婆媳真的還是不要住在一起，大家沒有必要忍來忍去的，每個人認知不同，相處下來大家都累」、「現在的婆婆真的不好當了，怎麼做都不對，對媳婦太好會被嫌多事，不敢多管被說冷漠」、「看妳的文字就知道是一個很溫暖的長輩，辛苦你們了，孩子大了本來就該獨立了，讓他們搬走，有距離比較美」、「很多時候人與人相處需要有距離，有很多原本的好朋友，就是因為一起住而反目，更何況原本就是陌生的兩個人呢？所以老一輩所提倡的三代同堂，其實是很不合乎人性的做法」。