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婆婆要求衛生棉用完「電鍋烤一烤」還可以用 人妻傻眼：這樣正常嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻表示婆婆要求她如果用過的衛生棉很乾淨，要留下來拿去電鍋烤一烤，「下次可以互相使用」，她聽了後相當傻眼。示意圖／ingimage
一名人妻表示婆婆要求她如果用過的衛生棉很乾淨，要留下來拿去電鍋烤一烤，「下次可以互相使用」，她聽了後相當傻眼。示意圖／ingimage

結婚後住在婆家會因生活觀念不同，有不少需要磨合的地方。一名人妻表示婆家很省錢，如果用過的衛生棉很乾淨，會留下來拿去電鍋烤一烤，「下次可以互相使用」，原po一聽相當傻眼，不禁直呼，「這樣是正常的嗎？」。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，她嫁進去老公家，婆婆和姑姑說，他們家很省錢，如果衛生棉沒沾到經血和液體且很乾淨的話，要留下來拿去電鍋烤一烤，可以殺菌，烤好放旁邊下次可以「互相使用」，這樣可以省錢，她聽了不禁疑惑，「這樣是正常嗎？有人這樣嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「有夠噁…就算沒沾到血，那也都有細菌了吧！還拿去電鍋烤，然後再用電鍋煮東西吃嗎？」、「太噁了吧？這家…不行啊，不逃嗎？」、「這是在說故事，還是真的」、「那以後小孩的尿布是不是比照辦理」、「不用省得連腦容量都省餒。然後，正確方式是要用烤箱，最好是專業烘培的，比較大台比較全方位烘乾殺菌」、「太噁心了，衛生防護措施要靠自己處理，不要理會」、「感染到下體，醫藥費就不止衛生棉的錢，誇張至極」、「電鍋不用電嗎？然後生病再來看醫生嗎？」、「衛生用品不是這樣用的，省這些錢也不會變有錢人的」。

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