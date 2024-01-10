頻繁性行為會讓陰道變鬆？ 醫曝3關鍵闢謠：減肥才會

常常聽到網路傳言「頻繁性行為會讓女性陰道變鬆」是真的嗎？對此，婦產科醫師張瑜芹於臉書發文闢謠，她表示「自然產、老化、快速減重」才是陰道鬆弛的主因。

張瑜芹醫師發文解析陰道鬆弛的3大主因，分別是「自然產、老化、快速減重」，其中第1個常見原因就是「自然產」，女性在生產過程中，陰道和盆底肌肉會受到巨幅的擴張，多少會讓陰道變鬆一點，但醫師也提醒，只要孕期時寶寶不過重、生產的時間不過長，陰道鬆弛程度一般並不會太嚴重。

第2個原因是「老化」，隨著時間消逝、年齡增長，女生體內的激素水平會發生變化，進而影響到組織的彈性和緊實度，導致陰道的鬆弛。

第3個原因是「快速減重」，大幅減重會使得膠原蛋白、蛋白質快速流失，而在短時間內流失大量的肌肉，也會影響陰道的緊實度。

此外，張醫生也說，女性陰道其實是極富彈性的器官，像是生產這樣巨幅且長時間的擴張才可能導致陰道鬆弛，不太會因為發生性行為（不論是否頻繁進行）而導致鬆弛。張醫師也呼籲民眾，希望相關議題可以用健康的角度來探討。