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擔心問工程師男友「薪資」被討厭 網認為：有結婚共識很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友猶豫是否要問工程師男友薪資，擔心詢問後對方反感。示意圖/ingimage
一名女網友猶豫是否要問工程師男友薪資，擔心詢問後對方反感。示意圖/ingimage

在許多人眼中，隨便問他人薪水被視為「不禮貌」的行為，不過日前有女網友表示，工程師男友近期試探她有沒有想結婚的念頭，並希望婚後可以再購入一間房子，但她想知道對方的收入有多少，才能夠規劃未來的財務支出，她拋問「工程師會介意另一半過問薪水嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，她跟男友都是同領域畢業，男友選擇到科技業工作，她則選擇自行創業，男友近期有結婚打算，試探性詢問她一些規劃，除了討論未來是否有小孩外，男方提出「希望婚後能夠同住，並購入更大間的房子」，她也認為兩人能夠一起付頭期款、裝潢費用，並一人一半來支付貸款費，不過原PO表示「我不太知道男友的收入，只知道他現在還在繳房貸，想了解他有多少收入，這樣才好辦事」，但她猶豫「工程師會介意另一半過問薪水嗎？」

對此，網友們回應「如果妳充分表達問薪資的原因，並誠實公開自己的財務狀況，對方應該就不會覺得妳在打他的主意了」、「要結婚了，互相問對方的收入、資產、理財規劃是很合理的，直接問吧！」、「結婚後共同報稅就會知道了，一清二楚」、「交往如果考慮要結婚的話，本來就會討論到這一塊」、「我覺得正在追求或男女朋友不用問，但是要結婚就要問，不是要管對方的錢，只是要確定對方沒有財務問題，而且如果打算要有小孩更要問薪資」、「有結婚打算的話，該問就問，知道薪資與財務狀況習慣是很重要的」。

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