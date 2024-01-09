人妻揭婆婆爭寵誇張行徑「湯匙舔過再給老公」 網傻眼：宣示主權？

有些家庭相處融洽，親子間的互動會較為親密，但若是行為太過踰矩或刻意，不免會讓旁人多想。近日一名人妻便在網上抱怨，婆婆在日常生活中，有許多行為都像在跟自己爭寵，例如用餐時執意要用原PO老公的餐具、喝他喝過的飲料等等，讓原PO感到相當不適，貼文內容也讓網友看傻了眼，直呼「先讓我嘔一下」。

原PO日前在Dcard上發文表示，她會開始注意到婆婆對老公的行為不對勁，是因為某次吃飯，婆婆的三個小孩都在喝同樣的飲料，但婆婆拒絕了要分給她喝的其他子女，反而偏要喝原PO老公沒說要分的飲料，還為此在餐廳裡吵了起來，抱怨原PO老公，對老婆跟媽媽的態度差很多。

之後吃甜點時，原PO老公因為湯匙不小心被收走了，打算再重新拿一隻，婆婆卻表示不需要，並在大家面前，把正在使用的湯匙舔過後，拿給老公，最後被強力拒絕了。

此外，在用餐時，婆婆還把要分給老公的蝦子都先咬一口，被發現之後，她也只是說自己想試試味道而已，但經過原PO幾次實驗之後發現，若是原PO先把老公的食物咬過一口，婆婆就絕對不會再碰，讓她不解這是什麼奇怪的習慣。

不少網友看完後都表示，婆婆的行為太可怕，「皺著眉看完。先讓我嘔一下，其實她是故意要噁心你吧」、「好噁心喔！太可怕了吧 有需要爭寵到這程度？」、「看起來是要宣示主權，天啊好幼稚」、「感覺你婆婆是真的很怕兒子被你搶走」，也有網友問原PO，「公公是過世了嗎」，原PO則表示還健在，十分健朗。

但也有網友指出，婆婆這些行為，純粹是衛生習慣很差，「噁爆了，超髒衛生習慣真的很不好，這已經不是甚麼媽媽對兒子的愛了，就單純很髒」、「這是衛生習慣的問題！家人也不能這樣啊，口沫傳染的疾病很多，這樣的衛生習慣真的很要不得」、「我都不太敢吃我媽口水了，小的時候還好，長大還這樣真的沒必要」。

除此之外，也有人提醒，若是婆婆近期才出現這種情況，也可能是生病了，「你婆婆生病， 感覺要看醫生耶」、「有時發現自己生病前（身體上的），都會很多怪異執著的行為」。