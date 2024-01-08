曾賭到傾家蕩產！他戒賭後仍不被手足原諒 網直言：不想跟你有牽連

家家有本難念的經！日前一位網友表示，他以前很喜歡賭博，把家裡賭到傾家蕩產，在媽媽過世後就戒賭了，儘管他開始務實的工作，但大姐仍不願意見他，而他送中秋禮盒給弟弟，弟弟直接回送4份禮盒，讓他覺得「很像不想欠我的感覺」，讓他難過表示「我是不是還不被原諒？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，他以前很喜歡賭博，過去曾賭到傾家蕩產，但在媽媽過世後就戒賭了，而這一年來他改過自新，開始踏實工作，中秋節時給兄弟姐妹送禮盒，大姐不願意見他，而弟弟願意見他一面，但弟弟收下禮盒後，叫弟媳去買4盒禮盒要給他，讓原PO表示「很像1份換4份，不想欠我的感覺」。

原PO猶豫「又快到了過年時節了，我猜大姐依舊不會見我，那我該不該再去弟弟家送禮呢？我很擔心看不出來他當時給我的暗示，他會不會覺得『我都還你4份禮了，你怎麼還感覺不出來？』」

文章曝光後，有網友回應「說難聽點，誰知道是不是黃鼠狼給雞拜年？既然改了就持續下去，一年真的很短」、「賭了多久就用多久的時間去彌補虧欠吧！他們不是不願意見你，而是怕了會被牽連什麼，當然離你越遠越好」、「他們會想：被原諒了又能開始借錢了啊？」、「我覺得手足不想跟你有太多牽連，很怕你借錢又拿去賭吧」、「一個禮盒就要彌補以前的過錯？讓時間來證明自己戒了吧」。