快訊

疑勸架公親變事主...南投2男遭割頸亡 1人氣管遭切開慘死派出所前

法官難擋輿論壓力？國三生割頸案少女疑串證 今午裁定收容

曾賭到傾家蕩產！他戒賭後仍不被手足原諒 網直言：不想跟你有牽連

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友戒賭後，發現大姐跟弟弟仍對他有戒心，猶豫「過年是否該再次送禮呢？」示意圖／ingimage
一名網友戒賭後，發現大姐跟弟弟仍對他有戒心，猶豫「過年是否該再次送禮呢？」示意圖／ingimage

家家有本難念的經！日前一位網友表示，他以前很喜歡賭博，把家裡賭到傾家蕩產，在媽媽過世後就戒賭了，儘管他開始務實的工作，但大姐仍不願意見他，而他送中秋禮盒給弟弟，弟弟直接回送4份禮盒，讓他覺得「很像不想欠我的感覺」，讓他難過表示「我是不是還不被原諒？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，他以前很喜歡賭博，過去曾賭到傾家蕩產，但在媽媽過世後就戒賭了，而這一年來他改過自新，開始踏實工作，中秋節時給兄弟姐妹送禮盒，大姐不願意見他，而弟弟願意見他一面，但弟弟收下禮盒後，叫弟媳去買4盒禮盒要給他，讓原PO表示「很像1份換4份，不想欠我的感覺」。

原PO猶豫「又快到了過年時節了，我猜大姐依舊不會見我，那我該不該再去弟弟家送禮呢？我很擔心看不出來他當時給我的暗示，他會不會覺得『我都還你4份禮了，你怎麼還感覺不出來？』」

文章曝光後，有網友回應「說難聽點，誰知道是不是黃鼠狼給雞拜年？既然改了就持續下去，一年真的很短」、「賭了多久就用多久的時間去彌補虧欠吧！他們不是不願意見你，而是怕了會被牽連什麼，當然離你越遠越好」、「他們會想：被原諒了又能開始借錢了啊？」、「我覺得手足不想跟你有太多牽連，很怕你借錢又拿去賭吧」、「一個禮盒就要彌補以前的過錯？讓時間來證明自己戒了吧」。

賭博 農曆過年 兄弟

延伸閱讀

2024年「4種副業」需求量高 專家指時薪最高4500元：很值得

四生肖2月有望升官加薪！屬羊大展領導力 屬豬將獲意想不到的機會

妹妹未婚生子丟給爸媽養「爽交新男友」 笑稱：學校很多這樣的

客人免費加麵後打包 牛排館「道歉文」吸引3.9萬人力挺

相關新聞

【當代散文】夏烈／舊雨浥今塵——奧本海默的聯想（上）

人類在瞭解它之前不會怕它，但在使用它之前不會瞭解它。──奧本海默（有關原子彈）

曾賭到傾家蕩產！他戒賭後仍不被手足原諒 網直言：不想跟你有牽連

家家有本難念的經！日前一位網友表示，他以前很喜歡賭博，把家裡賭到傾家蕩產，在媽媽過世後就戒賭了，儘管他開始務實的工作，但大姐仍不願意見他，而他送中秋禮盒給弟弟，弟弟直接回送4份禮盒，讓他覺得「很像不想欠我的感覺」，讓他難過表示「我是不是還不被原諒？」

妹妹未婚生子丟給爸媽養「爽交新男友」 笑稱：學校很多這樣的

一名女網友表示，在外縣市讀書的妹妹挺個9個月大的孕肚回家，嚇壞所有人，後來孩子生出來，她跟孩子的生父都不想負責，就交給媽媽照顧，家裡本來經濟情況就不好，妹妹還霸占單親補助費、回學校交新男友，甚至語出驚人表示，她們學校很多這樣的人（未婚生子），引發網友熱烈討論。

金玉涼言

香客搶到頭香，尖叫聲；彩迷中到頭彩，不吭聲。

一句好話

能分享自己的失敗，也是一種成功。

【當代散文】楊明／槐樹街上的法國梧桐

雖然街名是槐樹，我窗外卻是青綠的法國梧桐，夏季枝葉繁茂，密密交疊就連陽光都幾乎找不到縫隙，白日窗簾大可以敞開，坐擁一窗翠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。