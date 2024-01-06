過年包1萬2被父母嫌少！他隔年開始「1招神反擊」…全場笑翻

農曆過年倒數一個多月，每到這時候，不少人會開始煩惱紅包怎麼包。近日有一名網友透露，他某一年包了1萬2給父母，結果卻被嫌棄太少，還嗆是把人「當乞丐在分嗎？」，他一氣之下，決定每年紅包就是萬年固定的1200元。

網友在匿名公社發文指出，剛跨完年就覺得農曆新年快到了，他透露每年都會包紅包給父母，隨著拿到的年終越多，給的紅包也跟著水漲船高，永遠記得有一年的紅包第一次包了1萬2。

沒想到收到1萬2的紅包後，長輩不但沒有開心，反而用臭臉嗆說「包成這樣，是把我看成乞丐在分嗎？」，並且表示應該要包至少3萬6起跳，「是在包什麼碗糕，這麼少」。

原po表示，從那次之後，他決定每年紅包就是萬年固定的1200元，當然長輩還是會噴在搞什麼東西，他也冷回「不是說1萬2太少嗎？那我就給你1200元，這樣應該很多了吧？」原po也和長輩說，不只是只有老闆考核我，你們也是考核對象的話，不要以後都沒有，當場的晚輩們直接忍不住笑出來。

不少網友也挺原po，「沒禮貌的長輩真的不用在包給他們了 」、「一萬二真的很多了」、「要包多少也要看有沒有錢吧！嫌太少那就越包越少吧」、「這樣就對了，包紅包就是意思而已，還在乎金額太少，有包就不錯了」。

但也有人認為，「很多人回家吃父母的、用父母的，賺的薪水爽爽過，等要結婚時又要父母買房、買車，動不動就說父母情勒」、「父母當初應該也要趁你小時，考核你的思想忠誠度，把投資在你身上的金錢跟時間，全部要你寫借據，未來要加利息償還」。