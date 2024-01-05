包紅包被父母嫌少「至少要3萬6！」 兒怒：以後只包1千2

跨年後，即將迎來農曆新年。每逢新年，「紅包該包多少」成為眾人的煩惱之一。一名網友抱怨，某次紅包包1萬2千元，長輩卻嫌自己包太少，「至少要3萬6千元起跳！」讓他氣到以後只包1200。

一名網友在論壇「爆料公社」發文表示，有一年包紅包給父母，第一次包了1萬2千元，然而，父母當場臭臉：「包成這樣，是把我看成乞丐在分嗎？」，認為原PO至少應該要包3萬6千元。因此原PO往後每年固定只包1200元，當長輩質問時，也只是回應：「你不是說1萬2千元太少嗎？那我就給你1200，這樣應該就很多了吧？」原PO更表示，若仍嫌棄金額多寡，「不要的話，以後都沒有！」

許多網友表示能理解原PO的心情，「一萬二真的很多了」、「我也是固定12000，千萬不要某年比較寬裕就多包，那是自掘墳墓而已」、「自己的爸媽會講這種話有點傷，我覺得包多少是心意，爸媽如果不缺錢的話，其實應該是可以接受」、「要包多少也要看有沒有錢吧！嫌太少那就越包越少吧！有的長輩眼睛也只有錢」、「本來就是子女的心意，那麼愛嫌就什麼都不給了」。

不過，也有人指責原PO不該有這樣的心態，「你的長輩是指父母嗎？那你可以不用再回家了」、「很多人回家吃父母的用父母的，賺的薪水爽爽過，等要結婚時又要父母買房買車，動不動就說父母情勒」。