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妻嫌「賺太少」日僅給100元零花錢 夫喊冤：她常花2萬做頭髮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨自己月收入6萬，妻子卻嫌自己「賺太少」。示意圖／Ingimage
一名網友抱怨自己月收入6萬，妻子卻嫌自己「賺太少」。示意圖／Ingimage

金錢觀是許多夫妻結婚後失和的原因之一，誰管錢、預算如何規劃都需要雙方努力溝通。一名男網友近期在社群上抱怨，自己月入6萬，妻子一天卻只給自己100元，妻卻每兩三個月花2萬元弄頭髮，還嫌老公賺太少，讓他心生不滿。

一名網友在社群「爆料公社發文提到，家裡有房且無須付貸款，也不須給孝親費，妻子婚後成為家庭主婦，自己每月6萬的薪水都會上繳給妻子。然而，妻子一天只給原PO 100元，還嫌自己賺太少「不夠養家」，但原PO稱，妻子每兩、三個月就要花2萬元做頭髮，「這正常嗎？她這樣花當然不夠，還想生小孩，看她這樣我敢答應嗎？生了養得起嗎？」

網友們紛紛勸原PO好好想想是否要即時停損這段婚姻，「那還有什麼好留戀的？」、「換老婆就夠用了」、「離婚吧」、「不敢離婚也沒用，只能怨自己賺太少」、「我是覺得，好好談，如果價值觀有問題就修正，修正不了趁沒小孩就趕緊say bye。」

也有網友無法理解為何做頭髮會需要花到2萬元，「好貴的頭」、「我好幾年剪一次頭髮花150！」，但也有網友質疑原PO老婆根本把錢花到其他地方去了，「有的人會報價2萬，其實沒那麼貴，可能只有幾千元，頂多一萬，其他的錢她拿去買別的東西或是給她娘家了」、「其實她把錢存到自戶頭，根本沒花大錢用頭髮」。

爆料公社 孝親費 婚姻

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