媳婦稱呼公婆難改口叫爸媽 網勸：婚姻是兩家人的事

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友對稱呼丈夫的父母親為「爸媽」很不習慣，心中滿腹疑問「為什麼一定得叫陌生人爸媽呢？」示意圖／ingimage
女網友對稱呼丈夫的父母親為「爸媽」很不習慣，心中滿腹疑問「為什麼一定得叫陌生人爸媽呢？」示意圖／ingimage

男女朋友結婚後，對於稱呼另一半的父母親，在國外很簡單，直接叫名字，而台灣的習俗是稱呼對方的父母親，跟自己的父母親一樣同為「爸媽」。有一位女網友在Dcard上貼文表明，稱呼丈夫的父母親為「爸媽」很不習慣，被糾正後雖然改口，但還是心中滿腹疑問「為什麼一定得叫陌生人爸媽呢？」

原PO表示，婚後心中百般不願意稱呼丈夫的爸爸和媽媽為「爸媽」，因為在原PO的內心，能夠被稱為「爸媽」的人，就只有自己的父母親，所以結婚後，自己還是一直用姓氏+爸媽來稱呼對方父母親，被糾正後才改口稱呼「爸媽」，但對自己「為什麼得叫陌生人爸媽呢？」心裡感覺挺複雜的。

去年有一次雙方家人、親朋好友一起吃飯，公公竟當著大家的面對原PO說，「爸爸幫妳弄好了這個、那個的…」，讓原PO超受傷，因為不想讓自己的父親聽到「丈夫的父親」來跟原PO說「那是妳的爸爸」。席間讓原PO更生氣的是，聽到對方親戚私下說「身為媳婦就該怎樣怎樣」的話語。原PO表示，「喜歡自己的丈夫、也沒人對她不好，但習俗如果讓她滿是受挫，此時此刻她只想離婚」。

網友們大多提出兩類看法，「只是一種稱呼」和「原PO不適合婚姻」，紛紛留言「這樣就要離婚的話，妳不適合婚姻欸」、「只是個稱呼就讓妳想離婚，妳還是趕快離一離吧」、「連改稱呼都可以想離婚喔，那妳一開始就真的別結婚，要這樣叫不是一開始就知道的事嗎？」、「習俗讓妳受挫，妳就不要遵守習俗就好了，不用上升到離婚吧，請先生去溝通，說明妳真的不能習慣叫他爸媽爸媽」，有人提醒說，這不過是個稱呼而已，「老公的爸媽不是叫公公婆婆就是爸爸媽媽，如果他們沒做對不起妳的事情，照關係叫人這是基本的禮貌吧」、「心裡知道自己真實的想法，表面為了家庭關係而願意喊聲爸媽，不就雙贏了嗎？」、「婚姻不是妳與老公的事，而是兩家人的事，希望妳能想通！」

更有人分享自己稱呼的方式給原PO參考，「我也是覺得改稱呼很彆扭的人，所以就搞了不一樣的稱呼，自己的爸媽叫爸比、媽咪，老公的爸媽直接叫爸爸、媽媽，而小孩的話也直接分成爺爺、奶奶跟阿公、阿嬤，只要稱呼不一樣，就不會覺得彆扭了！」，至於親戚說「『身為媳婦，如何如何…』，老公的反應如何呢？老公出來擋他們應該就不敢了吧」。

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