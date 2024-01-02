連假塞車婆婆「狂翻舊帳」 網精闢分析：故意跟去演

婆媳問題往往會影響家庭和睦，一名女子透露，連假難免遇塞車，婆婆不相信，結果塞在路上不停抱怨、翻舊帳，讓整台車烏煙瘴氣。對此，許多網友精闢點出：「真心覺得她知道會塞，故意跟去演抱怨」。

一名女網友1日於「匿名公社」發文指出，婆婆不相信出門會塞車，以小孩連假都沒出門很可憐為由，情勒老公和她帶一家人外出。結果車子塞在路途中，婆婆還不斷抱怨、翻舊帳，稱原PO嫁進來後，兒子就不聽話，甚至覺得兩個孫子出生後自己被冷落，並責怪媳婦按照自己的想法養育孩子，是不尊重長輩的行為。

原PO透露，婆婆曾表示以前很會唸書，被老闆重用，是因為結婚才會變成家庭主婦，塞車當天對方還聲淚俱下說，早知道不跟公公結婚，不生下她老公就好。對此，原PO實在深感無奈，「塞在路上小孩哭鬧，連她也在鬧，真的煩死了」。

不少網友感到同情：「好心盡孝結果…辛苦了」、「我的天啊，塞在車陣中，還沒得跑」、「以後別一起出門，各玩各的」、「一生中遇見一次，往後餘生應該都不會想載出門了」，有網友點出，「老人家是哭給兒子聽的」、「老大媽一貫手法」、「有些人發現自己理虧時，就會翻舊帳來轉移理虧的感覺」、「真心覺得她知道會塞，故意跟去演抱怨」、「其實她就是在等塞車，妳無法離開」。

也有許多苦主現身回應：「她太像我的婆婆了！是否雙胞胎姐妹，愛哭愛唸，叫她用走的，一次就乖了」、「不管她（婆婆）再怎麼哭，我依舊不理！很多老人很愛當人又當鬼自導自演關在家不好嗎？出來找觀眾是？」、「我婆婆也是，愛跟我們出去玩，真的很煩又討厭。假日我們夫妻一個禮拜沒上班，會要求整個禮拜都載她出去玩，七早八早就要出去，在車上也是有夠吵」、「我婆婆也是很愛跟、很沒耐性、很不想花錢那種，我們都跟她強調連假很多吃喝玩樂都要等，價錢都會比較高，她都說她知道沒關係，結果她不想等、不想花錢就在那邊發脾氣，甚至點好餐了她還要去取消，最後還是以吵架不爽回家收場，搞得整車氣氛很差」。