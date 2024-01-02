她買蛋糕幫狗慶生…男友卻爆氣開噴「人不如狗、不關心我媽」 網勸快逃

你家中有養寵物嗎？寵物對不少人來說，是如同家人般的存在，也會盡心盡力飼養。對此，一名女網友日前發文抱怨，指出男友看到自己買蛋糕幫狗慶生，出言指責只關心狗、不關心人，讓她相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，因為自己的狗狗生日，買了蛋糕要幫牠慶祝，男友見狀後卻說「人不如狗，對我媽媽不關心」，讓她相當傻眼，認為又還沒有婚姻關係，加上對方連狗狗的生日也不知道，不覺得很莫名其妙嗎？直言「當然知道分手是最好的，但我實在很不甘心浪費4年青春」。

女網友進一步表示，男友不解為何他媽媽生日沒有送蛋糕，狗狗生日卻有蛋糕，但她認為對方都不知道自己媽媽的生日，也從未做過任何表示或關心，憑什麼男友媽媽生日就要送蛋糕？而且還不斷一直重複問題，讓她不解發問「還是你們大家覺得我做錯了」？

貼文一出後，許多網友留言撻伐，紛紛表示「有病叫他滾」、「再買個狗吃的蛋糕送他媽吃吧」、「將來是控制慾很強的男生」、「叫他團成球有多遠滾多遠」、「關心他媽幹嘛，誰的媽誰自己關心」、「叫他買狗糧送給他老母吧」、「他媽是他應該去孝順，憑什麼要求妳，他有病！」、「那你怎麼還願意跟這種男人交往呢？愛屋及烏，男朋友愛你應該也會愛你的狗狗啊！」。

也有不少網友苦勸分手，表示「這樣的人，建議別繼續了，他眼中只有他自己跟他家人，其他的對他來說都是外人，包含你。建議早點離開，不然痛苦的是你的下半生」、「若沒貪他錢財，就分手吧」、「妳還不跑是腳麻嗎」、「分手是送給自己最好的新年禮物」、「浪費四年總比浪費十年或一輩子好，反正都已經確認是浪費了，再繼續只會浪費更久」。