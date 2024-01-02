快訊

日本7.6強震…金澤車站狂搖影片曝！震到天花板漏水 超市物品掉滿地

開網約車不再夢幻 反映了中國經濟的整體下墜

公家單位廁所非借不可？基層警陷兩難：出事又得背鍋

她買蛋糕幫狗慶生…男友卻爆氣開噴「人不如狗、不關心我媽」 網勸快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友日前發文抱怨，指出男友看到自己買蛋糕幫狗慶生，竟出言謾罵「人不如狗，對我媽不關心」，讓她相當傻眼。示意圖，圖片來源/ingimage
一名女網友日前發文抱怨，指出男友看到自己買蛋糕幫狗慶生，竟出言謾罵「人不如狗，對我媽不關心」，讓她相當傻眼。示意圖，圖片來源/ingimage

你家中有養寵物嗎？寵物對不少人來說，是如同家人般的存在，也會盡心盡力飼養。對此，一名女網友日前發文抱怨，指出男友看到自己買蛋糕幫狗慶生，出言指責只關心狗、不關心人，讓她相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，因為自己的狗狗生日，買了蛋糕要幫牠慶祝，男友見狀後卻說「人不如狗，對我媽媽不關心」，讓她相當傻眼，認為又還沒有婚姻關係，加上對方連狗狗的生日也不知道，不覺得很莫名其妙嗎？直言「當然知道分手是最好的，但我實在很不甘心浪費4年青春」。

女網友進一步表示，男友不解為何他媽媽生日沒有送蛋糕，狗狗生日卻有蛋糕，但她認為對方都不知道自己媽媽的生日，也從未做過任何表示或關心，憑什麼男友媽媽生日就要送蛋糕？而且還不斷一直重複問題，讓她不解發問「還是你們大家覺得我做錯了」？

貼文一出後，許多網友留言撻伐，紛紛表示「有病叫他滾」、「再買個狗吃的蛋糕送他媽吃吧」、「將來是控制慾很強的男生」、「叫他團成球有多遠滾多遠」、「關心他媽幹嘛，誰的媽誰自己關心」、「叫他買狗糧送給他老母吧」、「他媽是他應該去孝順，憑什麼要求妳，他有病！」、「那你怎麼還願意跟這種男人交往呢？愛屋及烏，男朋友愛你應該也會愛你的狗狗啊！」。

也有不少網友苦勸分手，表示「這樣的人，建議別繼續了，他眼中只有他自己跟他家人，其他的對他來說都是外人，包含你。建議早點離開，不然痛苦的是你的下半生」、「若沒貪他錢財，就分手吧」、「妳還不跑是腳麻嗎」、「分手是送給自己最好的新年禮物」、「浪費四年總比浪費十年或一輩子好，反正都已經確認是浪費了，再繼續只會浪費更久」。

生日 分手 男友 狗狗 寵物

延伸閱讀

白頭偕老很難？他發現「一堆親友全離婚」網曝父母輩長久殘酷真相

跟老公參加公司旅遊被晾一旁 她1舉動惹來一頓罵自覺太委屈

太偏心！人妻失寵委屈喊「真後悔生小孩」 引大批苦主共鳴

媽寶還是孝順？ 相親男1習慣遭妹子質疑「警訊」引論戰

相關新聞

她買蛋糕幫狗慶生…男友卻爆氣開噴「人不如狗、不關心我媽」 網勸快逃

你家中有養寵物嗎？寵物對不少人來說，是如同家人般的存在，也會盡心盡力飼養。對此，一名女網友日前發文抱怨，指出男友看到自己買蛋糕幫狗慶生，出言指責只關心狗、不關心人，讓她相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

【文學相對論1月（下）】鍾喬vs.鍾永豐／戰爭真的結束了嗎？

2002年台灣正式加入WTO，開放競爭、私有化與反補貼等三箭齊發，原本在90年代初就已收緊的保護性農業此時加速淘汰，生產面積及產量皆占全國首位的美濃菸業首當其衝，幾近垂直消亡。老一輩的菸農早就順勢放棄，他們的孩子大多已在非農業部門安家立業，而且也實在做不動了。意外的是，阿滿，一位三十出頭的青農不僅逆勢擴大種植面積，還自願接任菸農組織的理事長，帶領續種的菸農與農委會斡旋。我滿心感動，跑去拜訪他。他說他父親種菸一輩子，做到目苦（客語：失明）才甘心把田地交給他，怎能輕易放掉？我好奇一生操勞的農民這時怎麼安置自己的手腳，他說根本沒差，每天跟著他。你爸還下田耕作？我驚訝。當然沒法了，他大笑，牽下車後我爸就是坐田埂，望著田，好像還看得見的樣子！

在路上／郝譽翔｜一座漂浮在海上的學校

人在路上，有時候是駕駛有時候是乘客，我們與人相遇又與人離別，每個人都有自己的人生故事與哲學──自女兒出生，郝譽翔就常帶她搭郵輪，她把郵輪視為女兒的國際學校，學習語言，拿捏應對進退；總是在旅行的謝旺霖，這一回搭上印度的火車，勾勒出一個個擦肩而過的人生剪影；飛機駕駛伊森說，飛行員與管制官溝通有嚴謹的航空用語，但這一套，一進入中國領空，全亂了套！是什麼原因，讓江長芳鬼打牆似地，三四天裡出海關三四次，航班卻一直無法起飛？為了騎車，李達達差點鬧了家庭革命，原來是為了一個家族的秘密。 【精彩語錄】我其實是把郵輪當成一座小小的地球村，也是讓孩子學習人際互動的學校，不但可以學最道地的英文，也能學和陌生人共處……

一句好話

人生道路上，要立定自己的方向；人在網路上，不要輕易被帶風向。

【親子互動】金萍仙／與兒同行的感恩之旅

兒子的一趟感恩之旅，卻讓老媽我感恩滿滿。

【童言童語】鄭雪芬／我們只是帶了一台錄音機……

小小孩似乎只要睜開眼睛就可以講話講個不停。他們更有一種本事，把大人說過的話，在你不經意的時候，原封不動吐出來還給你。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。