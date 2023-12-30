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白頭偕老很難？他發現「一堆親友全離婚」網曝父母輩長久殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現身邊很多親友、鄰居相繼離婚，認為父母能到60幾歲還感情好，是一件很幸運的事情。 圖／canva
網友發現身邊很多親友、鄰居相繼離婚，認為父母能到60幾歲還感情好，是一件很幸運的事情。 圖／canva

現代人普遍晚婚，也很多人選擇自己過生活，不求結婚也不打算生小孩，把自己生活過好就是最大夢想。最近有網友表示，身邊很多長輩、鄰居都離婚了，好奇「當今這個社會，要白頭偕老是否是一件很困難的事？」，引發網友熱議。

網友在PTT男女版發文表示，身邊超多長輩、鄰居都相繼離婚，現在社會很多人都不婚不生，就算結婚了，也很有可能哪天會離婚，原po說，自己是運氣好，父母都要60幾歲了，感情依然很好，也好奇「當今這個社會，要白頭偕老是否是一件非常困難的事情？」

文章一出，網友紛紛熱議，「現在離婚率超高，記得50%不是嘛，能遇到相處一輩子的人，真的非常困難」、「離婚很平常，願意相伴到人生最後的，就要好好祝福」、「印象中去年離婚率比結婚率高」、「大家都不想委屈了自己，那就只能一個人了」。

也有不少人表示，「離婚也不一定不好啊，以前的年代很多不能說是白頭偕老而應該是忍辱偷生吧」、「上一代離婚少，很多是因為害怕社會眼光或是有經濟壓力，所以不離婚。我的父執輩幾乎沒有離婚的，但是真的幸福快樂的其實也不多」。

離婚

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