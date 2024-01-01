公公大方卻跳過媳？蜜月、旅行全都她自掏腰包 過年出國不想跟反被先生罵

婚姻是兩個家庭的結合，需要雙方家庭互相尊重，一名女網友表示自己先生家境優渥，但是與丈夫結婚的這18年，所有的開銷都是AA制，聚餐、旅遊甚至是蜜月都是自己出錢。近來夫家規劃家庭旅遊時，因為高額金費她不想自費參加，便計劃自己出遊放鬆，卻遭到丈夫與夫家的謾罵，啞口無言的她上網尋求網友幫助。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，公公的事業有成，因此夫家的家境很好，結婚時他倆的蜜月旅行是公公訂的，「小叔、婆婆也一起送去」，公公幫其他人支付了一切費用，唯獨原PO要自己承擔。而夫家每年都會計畫1-2次的國外旅遊，公公也會全部支付婆婆、老公、兒子女兒的旅費，只有原PO要自掏腰包。

小嬸嫁進來之後，雖然公公一樣不幫她付錢，但是小嬸的費用會由小叔支付，而原PO這十八年來，所有的旅費卻都被迫自己承擔。原PO也曾經質問丈夫為什麼自己需要支付自己的旅遊費用，卻也只得到丈夫冷冰冰的一句「這樣才正常」。

最近因為即將過年，夫家計畫要出國旅遊，婆婆跟小嬸很自豪的嘲笑原PO，她們不用支付旅遊費用，只有可憐的媳婦要自己付，讓她覺得很不堪，「全家出國旅遊，我必須支付自己五萬多的旅遊費，小嬸跟婆婆爽玩一毛錢都不用付，然後我這個付錢的人還要被嘲笑」。

她決定拒絕這次旅遊，「不交護照也不繳費」，獨自旅遊放鬆，沒想到卻遭到丈夫責罵，甚至連婆婆都打電話來指責她，讓她心情十分沉重「自己這樣有錯嗎？」

許多少網友在看到貼文後同情原PO，「18年辛苦了，我覺得你主張的有理，支持你的心情！加油！」、「自己旅遊去很好呀！呼吸新鮮空氣，媽媽開心，全家人才會開心，從自己做起榜樣」、「從現在開始好好愛自己、疼自己。自己去旅行吧！」、「很好啊，看開一點，這樣很清楚，以後才不麻煩」。

更是有不少網友表示原PO的先生問題很大「自己的老婆自己出，所以公公幫婆婆出錢、小叔幫小嬸出錢；錯在為什麼老公沒出你這份、錯在婆婆小嬸的嘲笑，以及為什麼公公可以決定人家蜜月的行程和是否參與。真正當你是外人的，是先生，不過都18年，也沒關係，記得未來長輩需要照顧的時候，請他們找自己人、或是看護費用找自己人分攤就好。」、「真心覺得妳老公和他家人把妳當外人看，妳老公也不顧妳，這樣的男人和家人要來幹嘛！」、「公公不付沒問題，你和老公一直aa 也沒什麼問題，但老公不站你這就很有問題，婆婆小嬸嘲笑更是超級有問題」、「該檢討的不是公公，是你老公吧」。