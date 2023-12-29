快訊

要求下架涉案少年個資！ 名導批新北地院：人民怒到不在乎罰 怎麼辦？

南投埔里台灣地理中心碑園區大樹倒塌！壓傷3晨運老人

只有3天！這裡還有288 4G吃到飽可用 電信三雄5G方案月租費免400元

跟老公參加公司旅遊被晾一旁 她1舉動惹來一頓罵自覺太委屈

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO參加老公公司的旅遊，但從頭到尾卻被晾在一旁，自己跑去逛街卻被老公痛罵一頓。 示意圖／ingimage
原PO參加老公公司的旅遊，但從頭到尾卻被晾在一旁，自己跑去逛街卻被老公痛罵一頓。 示意圖／ingimage

不論是和家人或朋友一同出遊，若從頭到尾被晾在一旁肯定不太好受。一名女網友抱怨跟老公一起參加他公司的日本旅遊，但旅途過程中都被晾在旁邊，索性乾脆自己跑去逛街，沒想到事後挨了老公一頓罵，就連回到台灣也被冷對待，讓她啞口無言。

女網友在臉書「爆料公社」貼文表示，老公剛進公司1年多，這次公司舉辦日本九州旅遊，便邀她一起參加，但到日本後老公從頭到尾都跟同事一起走一起玩，每次都是要吃飯或者坐車時才會回頭找她，到了第三天仍是如此，讓原PO很不開心，乾脆自己跑去逛，沒想到這一決定惹怒了老公。

原PO說老公突然打電話罵她亂跑，害他找不到人，要不是同事發現原PO不見了，趕緊告訴她老公，不然她差點坐不到回公司的巴士。也因為如此，老公開始冷暴力，即使回到台灣後以不理原PO，她委屈地說「不要問我以前不知道他是這種人嗎？之前蜜月還是他帶我出國不曾這樣，這是我第一次跟他參加公司旅遊，也沒想到會這樣」。

不少人認為原PO應該要檢討自己行為，「這種和同事或親戚出門的場合，麻煩存在感要自己洗。妳都不知道老公的矜矜業業，都沒說妳怎麼不主動去和其他人混熟，替老公事業加分了，妳這種太太不懂社交就不該出來的，乖乖待在家看劇吧」、「妳既然選擇跟他去公司活動，就應該以他為主，這是他的職場、他的主場」、「說真的…妳讓他找不到人其實讓他很沒面子」、「他冷落妳可以提醒他，直接鬧失蹤尤其出國真的會讓人很不開心」。

也有網友安慰她，「我也跟妳類似，但是不是出國玩，而是跟我老公他朋友在國內玩，我就像是透明人一樣」、「改天換妳這樣對他，就看他有何感想」、「蜜月時如果他帶妳出國，然後把妳晾著，回來應該就直奔戶政了吧？」、「我公公就是這種人，朋友約出國就要婆婆一起去玩（傭人），然後行程都跟朋友混在一起沒在理婆婆的，這種多出去幾次，婆婆就切心了~不爽去」。

日本 出國旅遊

延伸閱讀

一夕爆紅超夯零食！2014年全台缺貨的「大雷神巧克力」

東京、大阪被陸客塞爆…日本還剩哪裡能去？他曝1攻略掀熱議

北海道巴士與轎車相撞9人送醫 車內有大陸人士、10歲以下孩童

諸羅山盃／諸羅山盃國際軟式邀請賽 關西國小完成2連霸

相關新聞

跟老公參加公司旅遊被晾一旁 她1舉動惹來一頓罵自覺太委屈

不論是和家人或朋友一同出遊，若從頭到尾被晾在一旁肯定不太好受。一名女網友抱怨跟老公一起參加他公司的日本旅遊，但旅途過程中都被晾在旁邊，索性乾脆自己跑去逛街，沒想到事後挨了老公一頓罵，就連回到台灣也被冷對待，讓她啞口無言。

【觀石錄】駱以軍／玩味

說一個好笑的小事，幾年前，我的臉書後台尚未被封印的時光，有一天我收到一個簡訊，說請我代言廣告一個日本生技公司（我記憶中是...

【自學學什麼】諶淑婷／下課時間

小孩有去學校的日子，我一定會問：「下課做了些什麼？」兒子會從第一堂下課開始細數，早自習結束的下課不能真的下課，因為只有五...

他鄉故鄉／創辦元老奠定台積電剛直核心 曾繁城「嚴又溫暖」真領袖

「護國神山」台積電衍生出來的是雄偉的「護國山脈」，相依相生，產值巨大，是台灣經濟的「中央山脈」。 被稱為「台灣半導體之父」的張忠謀，是當年決定將積體電路大型化、國際化、專業化的關鍵人物；而台灣第一份「超大型積體電路計畫」製程的擬案人，是曾繁城。 他是工程師出身，是執行者、拓荒者，孤獨有之，徬徨有之，更多的是決心與勇氣，而這一切甚至早於張忠謀從美國回到台灣之前。

我問我聞／曾繁城，「中央尖山」硬漢是貓奴

曾繁城從工研院的「小嘍囉」工程師，做到台積電的第一任廠長、第一位本土總經理、副總執行長、台積電副董事長，他也曾是台積電子公司「世界先進」第一位本土總經理。他並擔任「創意電子」董事長，至今二十年。回首過去台積電工作生涯，在台積電壓力很大時，曾繁城開始爬百岳。台灣百岳，他爬過49座，包含非常困難、高度3705公尺、號稱「寶島第一尖」的中央尖山。

金玉涼言

有錢人不在乎買車一部多少錢；沒錢人很在乎停車一次多少錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。